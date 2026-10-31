جوان آنلاین: جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترخیص و حمل یکسره کالا‌ها از گمرکات و تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالا‌ها از تمامی مبادی ورودی کشور گفت: حمل یکسره کالا‌ها موجب خواهد شد توزیع کالا در داخل سریع شود و شاهد جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت کالا‌ها در گمرکات باشیم که هم موجب تسهیل تجارت خواهد شد و هم با توجه به شرایط محدودیت عرضه و منابع ارزی تصویب آن در دولت ضرورت داشت.



تصویب طرح حمل یکسره کالا در هیئت دولت، گامی مهم در مسیر تسهیل تجارت خارجی، کاهش بروکراسی گمرکی و تسریع جریان ورود کالا به کشور به شمار می‌رود. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت عرضه کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع مواجه است، کاهش زمان توقف محموله‌ها در گمرکات اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای این طرح می‌تواند با حذف مراحل غیرضروری تخلیه، بارگیری مجدد و انبارش، مسیر انتقال کالا از مبدأ تا مقصد نهایی را کوتاه‌تر کند و زمینه توزیع سریع‌تر کالا در داخل کشور را فراهم سازد که از مدت‌ها قبل، دولت به دنبال اجرایی شدن آن بود. از این منظر، تصویب حمل یکسره نه‌تنها یک اصلاح در رویه‌های گمرکی، بلکه اقدامی برای افزایش کارایی زنجیره تأمین و پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیاز‌های اقتصادی کشور است.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حمل یکسره کالا، جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت محموله‌ها در گمرکات و پایانه‌های مرزی است. باقی ماندن کالا‌ها در مبادی ورودی، علاوه بر اشغال ظرفیت انبار‌ها و محوطه‌های گمرکی، موجب افزایش هزینه‌های نگهداری و تأخیر در دسترسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به کالا‌های مورد نیاز می‌شود. با تسهیل انتقال محموله‌ها به مقصد مشخص در داخل کشور، امکان تخلیه سریع‌تر ظرفیت گمرکات و استفاده مؤثرتر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم خواهد شد. این موضوع به‌ویژه برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولیدی اهمیت دارد زیرا هرچه فاصله ورود کالا به کشور تا رسیدن آن به بازار یا واحد تولیدی کمتر شود، احتمال بروز اختلال در تأمین و توزیع نیز کاهش می‌یابد. مزیت دیگر اجرای این طرح، کاهش زمان و هزینه‌های لجستیکی در فرایند واردات و صادرات است. تخلیه و بارگیری مکرر، انبارش غیرضروری و توقف طولانی وسایل نقلیه، هزینه‌های مستقیمی را به واردکنندگان، صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل تحمیل می‌کند که در نهایت می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا اثر بگذارد. حمل یکسره با کاهش این مراحل، امکان انتقال مستقیم‌تر محموله‌ها از مبدأ به مقصد را فراهم می‌کند و می‌تواند هزینه‌های عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. در شرایط محدودیت منابع ارزی، استفاده بهینه از منابع مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری تجارت اهمیت دوچندانی دارد؛ چراکه بخشی از منابعی که پیش‌تر صرف توقف و جابه‌جایی‌های تکراری می‌شد، می‌تواند در مسیر‌های مولدتر اقتصادی به کار گرفته شود. حمل یکسره همچنین از منظر حفظ کیفیت کالا و جلوگیری از اتلاف منابع اهمیت دارد. هر بار تخلیه، جابه‌جایی و بارگیری مجدد، احتمال آسیب‌دیدگی، شکستگی، مفقودی یا افت کیفیت محموله را افزایش می‌دهد و به استفاده بیشتر از نیروی انسانی، تجهیزات و فضای انبارداری نیاز دارد. کاهش این مراحل می‌تواند به حفظ سلامت کالا‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی کمک کند. این مزیت برای کالا‌های حساس، داروها، تجهیزات پزشکی، محصولات فاسدشدنی و محموله‌هایی که به شرایط ویژه نگهداری نیاز دارند، اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، تسهیل حمل کالا تنها به معنای افزایش سرعت نیست، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات لجستیکی و استفاده بهینه‌تر از امکانات موجود نیز منجر شود. از سوی دیگر، تصویب و اجرای حمل یکسره می‌تواند جایگاه ایران را در شبکه ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند. موقعیت جغرافیایی کشور، ظرفیت قابل توجهی برای انتقال کالا میان کشور‌های مختلف فراهم کرده است؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم کاهش زمان عبور، حذف بررسی‌های تکراری و هماهنگی بیشتر میان گمرکات، پایانه‌های مرزی و دستگاه‌های مرتبط است. هرچه عبور کالا از مسیر ایران سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، جذابیت این مسیر برای شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا افزایش می‌یابد. در نتیجه، اجرای مؤثر این طرح می‌تواند به تقویت ترانزیت بین‌المللی، افزایش استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و توسعه درآمد‌های حاصل از خدمات لجستیکی کشور کمک کند البته این هدف مستلزم حفظ کنترل‌های قانونی و امنیتی و هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌های مسئول است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در همین رابطه در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: ترخیص کالا‌ها در تمامی مبادی ورودی کشور باید دنبال شود و کالا‌ها باید سریع ترخیص شوند، وارد بخش‌های داخلی کشور شوند و به توزیع برسند تا به یک هدف انبوه برای دشمن جهت بمباران تبدیل نشوند.

قادری با اشاره به محدودیت‌های ارزی و ضرورت تأمین نیاز‌های مردم افزود: باید کالا‌ها سریع‌تر، در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم، در اختیار مردم قرار بگیرند و بتوانند نیاز‌های مردم را رفع کنند. ما در شرایطی هستیم که با محدودیت عرضه مواجهیم؛ بنابراین ضرورتی ندارد نگهداری و ماندن کالا‌ها در گمرکات طولانی شود و مشکلاتی ایجاد کند. به همین دلیل، فکر می‌کنم دستگاه‌های ذیربط در این زمینه اقدامات مناسبی را صورت داده‌اند و باید در این زمینه تسریع کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدامات گمرک برای افزایش سرعت ترخیص کالا‌ها تأکید کرد: این اقدامات گمرک می‌تواند کمک‌کننده باشد و سرعت ترخیص کالا را بالا ببرد. قادری گفت: اقداماتی که انجام می‌شود، هم ضرورت دارد و هم نشان می‌دهد، اگر اراده‌ای برای انجام کار در گمرکات وجود داشته باشد، چنین کاری امکان‌پذیر است. حمل یکسره کالا‌ها موجب خواهد شد که توزیع کالا در داخل سریع شود و شاهد جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت کالا‌ها در گمرکات باشیم که هم موجب تسهیل تجارت خواهد شد و هم با توجه به شرایط محدودیت عرضه و منابع ارزی تصویب آن در دولت ضرورت داشت.