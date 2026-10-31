کد خبر: 1387621
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

راه رهایی عراق از سلطه اقتصادی امریکا 

هادی اسماعیلی 

جوان آنلاین: دولت عراق برای جبران کاهش درآمد‌های دلاری ناشی از سنگ‌اندازی امریکا، اقدام مقطعی و بی‌فایده کاهش نرخ دینار را در دستور کار قرار داد. در حالی که عراق می‌تواند با قطع وابستگی تجاری به دلار امریکا و تجارت با ارز‌های جایگزین نظیر یوآن، درآمد خود را به سرعت دریافت کند و زمینه توسعه تجارت با سایر شرکای تجاری مانند ایران را نیز تسهیل کند. 
تهاجم وحشیانه امریکا به خاک ایران و شهادت رهبر انقلاب اسلامی و تعدادی از هموطنان، سبب شد نیرو‌های مسلح ایران نه‌تنها پایگاه‌های امریکا در منطقه را موشک باران کنند بلکه تنگه هرمز به عنوان گلوگاه حیاتی عبور بخش بزرگی از نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز جهان را مسدود کنند که در نتیجه آن، بخشی از تجارت انرژی جهان با اختلال جدی مواجه شد. در بین کشور‌های منطقه غرب آسیا، عراق به دلیل اتکای ۹۰ درصدی اقتصاد به نفت، بیش از همه از آتش جنگی که امریکا شعله‌ور کرد، ضربه خورد. طبق آمار، این کشور پیش از جنگ، روزانه حدود ۶/۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اما پس از انسداد تنگه هرمز، صادرات نفت در برخی ماه‌ها مانند آوریل، به ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. کاهش فروش نفت، دولت عراق را مجبور کرد که در ۱۵ مهر، نرخ دلار را از هزارو ۳۲۰ دینار به هزارو ۵۲۰ دینار افزایش دهد. حتی اخیراً منابع خبری عراقی گزارش می‌دهند، نرخ غیررسمی دلار به هزارو ۷۰۰ دینار نیز رسیده است. یک روز پس از افزایش نرخ دلار، قیمت برخی اقلام خوراکی اساسی مانند روغن، برنج و شکر ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و بسیاری از بازار‌ها به خصوص بازار عمده فروشی جمیله و الشورجه بغداد در اعتراض به افزایش قیمت دلار تعطیل شدند. علاوه بر اعتراضات مردمی متعدد که در واکنش به این اقدام رخ داد، کارشناسان و اساتید دانشگاهی عراق نیز در فضای مجازی، این اقدام دولت را اقدامی در راستای افزایش درآمد‌های خود در شرایط کاهش درآمد نفتی می‌دانند که البته منجر به فشار اقتصادی به مردم می‌شود. دکتر مهند منیر السلمان، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه موصل، در مقاله‌ای که سایت مرکز مطالعات البیان، آن را منتشر کرد، مدعی شد، کاهش ارزش دینار ممکن است در کوتاه‌مدت فشار کسری بودجه دولت عراق را کم کند، اما بدون اصلاحات مالی و افزایش تولید داخلی، هزینه این سیاست به شکل تورم و کاهش قدرت خرید به شهروندان منتقل می‌شود. کاهش ارزش دینار ازسوی دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی در شرایطی انجام شده که دو علت بلندمدت و کوتاه مدت دارد. اولاً عراق اولین کشوری بود که پس از تهاجم امریکا به ایران، ترتیبات ایرانی تنگه‌هرمز را پذیرفت، اما با آغاز محاصره، نفتکش‌های عراقی که از مسیر ایرانی حرکت می‌کردند با هشدار نیروی دریایی امریکا نتوانستند جریان صادرات خود را به طور منظم حفظ کنند و صادرات نفت عراق کاهش یافت. البته مشکل به این مورد ختم نمی‌شود و دشمنی امریکا با مردم عراق داستانی طولانی دارد. پس از سال ۲۰۰۳ و با شکل‌گیری صندوق توسعه عراق، درآمد‌های نفتی این کشور به حسابی در فدرال رزرو واریز شد و دولت عراق از آن زمان برای هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و همکاری‌های بین‌المللی نیاز به تأیید دولت امریکا داشت. در ماه‌های گذشته، دولت ترامپ به بهانه‌های مختلف، در ارسال محموله‌های دلاری عراق، سنگ‌اندازی کرده و این کشور برای تأمین ارز موردنیاز واردات به مشکل خورده است. 
راهکار اساسی که می‌تواند عراق را از این مشکل رها کند، قطع وابستگی به دلار امریکا و ایجاد تعاملات دوجانبه مالی با شرکای تجاری است. به عنوان مثال چین که مهم‌ترین شریک تجاری عراق است و سالانه ۵۰ میلیارد دلار با این کشور تبادلات تجاری دارد، به دلیل اختلافات سیاسی با امریکا به طور جدی تمایل دارد دلار را از چرخه تجارت خود حذف و یوآن را جایگزین آن کند. درواقع عراق می‌تواند نفت خود را در ازای یوآن به چین تحویل دهد و کالای موردنیاز خود را نیز با یوآن خریداری کند. از سوی دیگر، این اتفاق علاوه بر اینکه تجارت عراق را تسهیل می‌کند برای ایران نیز فوایدی دارد؛ چراکه دولت عراق به علت محدودیت‌های امریکا، تاکنون بیش از ۱۲ میلیارددلار از مطالبات گازی ایران را پرداخت نکرده است. در صورت فراهم شدن تجارت عراق و چین با یوآن، دولت ایران می‌تواند از عراق مطالبات خود را به صورت یوآن دریافت کند. همچنین بخشی از واردات کالا که تجار عراقی سالانه از ایران خریداری می‌کنند را می‌توانند با معادل یوآنی پرداخت کنند. مبالغ یوآنی دریافت شده از عراق نیز ازسوی ایران می‌تواند صرف خرید کالا از چین یا شرکای تجاری چین شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نفت ، ایران ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

بدون شرح

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست‌وبازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار