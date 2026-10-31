شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

به گزارش مهر، از میان شهدای ثبت‌ شده در این مدت، ۴ نفر به تازگی به شهادت رسیده‌اند و ۲ نفر دیگر نیز بر اثر شدت جراحات پیشین به شهادت رسیده اد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا امروز، هزار و ۵۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۷۱۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۴۵ شهید در این مدت از زیر آوار یا مناطق مختلف بازیابی شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که پس از تکمیل اطلاعات و تایید کمیته ثبت شهدا، نام ۱۸ شهید دیگر از زمان آخرین به‌روزرسانی در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ به آمار تجمعی افزوده شده است.