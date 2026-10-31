متدین: برای استقلال برنامه ۱۰ ساله دارم

جوان آنلاین: مصطفی متدین در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: از تمام کسانی که در ۸۱ سال سابقه پر افتخار باشگاه استقلال کنار این باشگاه بودند یاد می‌کنم. از اعتمادی که به مجموعه مدیریت جدید باشگاه شده سپاسگزارم. افتخار این را داشتم که ۹-۸ ماه در شورای اقتصادی استقلال و دو، سه ماه در هیئت مدیره کنار آقای تاجرنیا بودم. همکاری خوبی داشتیم و خیلی چیزها را یاد گرفتیم. به عنوان یک استقلالی که دغدغه زیادی در این خصوص داشتم، این افتخار نصیبم شد که در خدمت باشگاه باشم. امروز برای من و همکارانم روز مهمی است، نه برای پذیرش یک مسئولیت جدید، بلکه به خاطر عظمت نام باشگاهی که قرار است در خدمت آن باشیم. استقلال فقط یک باشگاه فوتبال نیست، یک باشگاه بزرگ و یک سرمایه اجتماعی ارزشمند و بخشی از تاریخ پر افتخار ورزش کشور است.

مدیرعامل استقلال گفت: با امیدهای میلیون‌ها هوادار روبرو هستیم. بنابراین مسئولیت ما چند برابر می‌شود. قطعا در مسیر ساخت یک باشگاه حرفه‌ای، قدرتمند و پایدار قرار خواهیم داشت، نه برای یک فصل یا چند مسابقه؛ موفقیت واقعی فقط در نتیجه خلاصه نمی‌شود؛ ثبات مدیریتی، انضباط مالی و برنامه‌ریزی اصولی لازمه افتخارات پایدار است. در چارچوب حکمرانی شرکتی،‌ وظایف و اختیارات هیئت مدیره، مدیرعامل و کادرفنی شفاف و قابل پیگیری خواهد بود. تلاش خواهد شد تصمیم ها تخصصی و مبتنی بر منطق و منافع باشگاه باشد، نه براساس فشارهای مقطعی و تصمیمات احساسی. موفقیت نباید وابسته به یک فرد باشد، باشگاه باید ساختار و ساز و کار روشن داشته باشد. این محور برنامه ماست. هر تصمیم مالی باید توجیه کارشناسی و نگاه بلند مدت داشته باشد.

متدین اظهار داشت: استقلال متعلق به نسل امروز و نسل‌های آینده است و ما موظف هستیم از دارایی آن‌ها صیانت کنیم. در حوزه ورزشی تیم فوتبال بزرگسالان ویترین اصلی ماست. موفق تیم نیازمند ثبات، آرامش و حمایت اصولی از کادرفنی است. جذب بازیکن و تصمیمات فنی باید در چارچوب وظایف تعریف شده و نظر کادرفنی انجام شود. وظیفه داریم امکانات و شرایط را برای موفقیت فراهم کنیم، نه اینکه جای مربی تصمیم بگیریم. حمایت به معنای کنار گذاشتن ارزیابی نیست، رابطه حرفه‌ای، شفاف و پاسخگو خواهیم داشت. در کنار تیم بزرگسالان، آکادمی و فوتبال پایه اهمیت ویژه دارد. استقلال باید علاوه بر جذب ستاره‌ها، توان پرورش ستاره‌های آینده را هم داشته باشد. سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه سرمایه‌گذاری برای آینده باشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: در دفاع از حقوق قانونی باشگاه، با جدیت، منطق و مسیرهای حرفه‌ای اقدام می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم حقوق استقلال نادیده گرفته شود، اما این اتفاق مبتنی بر مستندات و استدلال خواهد بود، نه تنش‌آفرینی و حاشیه سازی. در این مسیر پیشکسوتان عزیز سرمایه هویتی ما هستند و هواداران بزرگترین پشتوانه ما. قول ما به هواداران نه وعده‌های غیر واقعی، بلکه تلاش مستمر، صداقت، شفافیت و پاسخگویی است. ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد ولی تلاش می‌کنیم آن‌ها را صادقانه با شما در میان بگذاریم. اعتماد با شعار ساخته نمی‌شود، با عملکرد ساخته می‌شود. توجه به زیر ساخت‌ها هم در برنامه ماست. امکانات همدلی استاندارد، نظام پزشکی و بدنسازی حرفه‌ای، مرکز هوش مصنوعی و نظام ارزیابی عملکرد، باشگاهداری حرفه‌ای و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های ورزشی، حقوقی و مدیریت و باید استقلال را یک سازمان بزرگ و یکپارچه ببینیم.

متدین گفت: هدف این نشست، معرفی رویکرد مدیریتی و اولویت کلان است. از پاسخگویی استقبال می‌کنیم و شفافیت را لازمه مدیریت می‌دانیم. تأکید می‌کنم استقلال از همه ما بزرگتر است. مدیران می‌آیند و می‌روند، آنچه می‌ماند نام و بزرگی استقلال و عشق میلیون‌ها هوادار است. معیار موفقیت ما نه تعداد مصاحبه‌ها بلکه تحقق برنامه‌ها و ارتقای ساختار و رضایت هواداران است. آمده‌ایم به جای وعده‌های بزرگ، کارهای بزرگ انجام دهیم، با همدلی، انضباط و تلاش شبانه روزی. از همه شما خواهش دارم در این مسیر همراه ما باشید. استقلال شایسته بهترین‌ها است و ما موظفیم برای این شایستگی از تمام توان خود استفاده کنیم. زنده باد استقلال.

متدین در پاسخ به سوالی درباره پنجره بسته استقلال تصریح کرد: در دی‌ماه پنجره ما باز می‌شود. قطعاً این اتفاق در دی‌ماه می‌افتد و امکان خرید بازیکن در آن زمان با نظر کادرفنی وجود دارد.

«آیا تیم‌داری استقلال در رشته‌های مختلف همچنان ادامه دارد یا تیم‌ها کم خواهد شد؟» متدین در پاسخ به این سوال توضیح داد: تصمیم در خصوص تیم‌های غیر فوتبالی کلی است و در هیئت مدیره گرفته می‌شود. هر گونه توسعه‌ای در این بخش‌ها بوده با نظر هیئت مدیره بوده است. بنابراین در خصوص توسعه یا هر تصمیم دیگری در هیئت مدیره انجام خواهد شد. الان تصمیمی برای محدود کردن وجود ندارد. ان‌شاءالله برنامه‌ها را تهیه خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

مدیرعامل استقلال در مورد اینکه برنامه او برای این باشگاه چند ساله است و آیا برنامه‌ای برای نقل‌وانتقالات دارد یا خیر؟ گفت: برنامه‌ای که نوشتم ۱۰ ساله است. هر جایی رفتم برنامه بلند مدت نوشتم. اعتقاد به ثبات مدیریت دارم. در خصوص افرادی که قرار است با من کار کنند بدون هیچ پیش داوری می‌گویم که ثبات مدیریت باشد باشد ولی ارزیابی عملکرد هم در کنارش است. اگر به من بگویند ۶ ماهه برنامه دهم قاعدتاً چنین آدمی نیستم. برنامه من ۱۰ ساله است و برای هر سال هم برنامه مختلف دارم. اگر خواستید این را هم ارائه می‌دهم. حتی یک برنامه صد روزه هم دارم که می‌دانیم هر روز باید چه کنیم. بحث زیر ساخت ها و مطالبات و تیم‌های فوتبال و پرونده‌های حقوقی است. این‌ها چیزهایی نیست که در کوتاه مدت انجام دهید. فرض کنید اگر زیر ساخت‌ها را بخواهید توسعه دهید، اگر الان تصمیم گرفته شود حداقل سه، چهار سال نیاز به زمان دارد تا به بهره‌برداری برسد. ما نگرش سیستمی داریم.

متدین در مورد اینکه آیا باشگاه استقلال سقف مالی برای نقل‌وانتقالات دارد؟ گفت: قطعاً بدون محدودیت نیست. بودجه‌ای تعیین شده و مورد تأیید هیئت مدیره و هلدینگ قرار گرفته و مطابق آن کارمان را انجام می‌دهیم.

وی در مورد اینکه اولویت اصلی او در باشگاه استقلال چیست؟ تصریح کرد: برای توسعه همگن در تمام ابعاد برنامه داریم. وقتی می‌گوییم یک سال منظورمان این نیست که یک بُعد را توسعه دهیم. بحث شفاف‌سازی را گفتیم؛ شفاف صورت های مالی را بارگذاری می‌کنیم تا همه ببینند. مدیریت هزینه‌ها را می‌توانند از ما مطالبه کنند. حل پرونده‌های حقوقی را داریم و سعی می‌کنیم پرونده جدیدی درست نشود. این بسیار مهم است و پرونده‌های قبلی را حل کنیم. لیست پرونده‌ها را گرفتم که کم نیست. یک‌سری پرونده‌ها داریم که منجر به بسته شدن پنجره می‌شود و آن‌ها در اولویت هستند. شورای حقوقی خواهیم داشت تا پیگیری کنیم هم در مراجع قضایی داخلی و دادگستری؛ همه را انجام خواهیم داد. بنابراین پرونده های حقوقی و جذب بازیکنان مناسب در زمان مناسب! این را تأکید کنم؛ نه تحت تصمیمات احساسی و فشارهای بیرونی. اگر به این نتیجه برسیم که بازیکنی به درد تیم می‌خورد حتما آن را جذب می‌کنیم؛ البته اینکه گفتم حتما نه به هر قیمتی، با محدودیت‌هایی که گفتم.

مدیرعامل استقلال ادامه داد: از زیر ساخت ها بازدید داشتم؛ آرزو دارم که در پایان مدیریتم بازی‌ها را در ورزشگاه خودمان برگزار کنیم. این می‌تواند آورده زیادی برای باشگاه داشته باشد. بحث ساخت سازمان و ساختار استقلال را داریم تا هر کسی مسئول عملکرد خودش باشد. حالا چه بخشی از این در پایان یک سال باشد، قول می‌دهم یک بخشی از این شروع شده و بخشی هم به نتایج مطلوب رسیده باشد.

متدین گفت: اعتقاد دارم وقتی از باشگاه استقلال حرف می‌زنیم در مورد یک بنگاه اقتصادی هم صحبت می‌کنیم. شباهت شرکت‌هایی مثل استقلال به بنگاه اقتصادی بسیار زیاد است. اصول مدیریت در این شرکت‌ها ثابت است. صرفا تخصص متفاوت است که اعتقاد داریم از افراد متخصص استفاده می‌کنیم. اگر باشگاه را به بنگاه اقتصادی شبیه‌سازی کنیم قطعا کمک خواهد کرد. بنگاه اقتصادی برای موفقیت باید سودآور باشد و توسعه دهد. در این خصوص که آیا من مدیریت ورزشی داشتم، نه! من مثلا عضو هیئت مدیره فدراسیون ناشنوایان بودم و کمک‌هایی کردم. جالب است گفته بودند فلانی عکس با شورت ورزشی ندارد. یکی از دوستان ما عکس‌های قبل را فرستاد و گفت این‌ها را نشان بده! غیر حرفه‌ای در فوتبال و والیبال بودم ولی هیچ سابقه ورزشی نداشتم؛ اما قول می‌دهم استفاده کنم. شما وقتی یک مدیر فوتبال می‌گذارید باید یک بخش اقتصادی او را کمک کند. بنابراین اگر من هم پذیرفتم با علم پذیرفتم که می‌توانم کمک کنم. قطعا در خلاءهایی هم که وجود دارد از کارشناسان و خبرگان استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه چه تضمینی می‌دهد که برنامه او بعد از جدایی از باشگاه استقلال همچنان ادامه پیدا کند، اظهار داشت: تضمینی برای ادامه نمی‌توانم بدهم، ولی وقتی شما فرآیند محور باشید، اگر مالک باشگاه عوض نشود و شما برنامه را در هیئت مدیره هلدینگ به نتیجه برسانید، بعید می‌دانم اگر تغییر مدیریتی انجام شود آن ریل‌گذاری تغییر کند.

در گذشته مسائلی مانند کاریله و بازیکنان بوسنیایی در گذشته این تیم رخ داده است، شما چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات دارید؟» مدیرعامل باشگاه استقلال در واکنش به طرح این موضوع گفت: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم از این پرونده‌ها ایجاد نشود. این را قول می‌دهم؛ نوع تعامل، نوع قراردادها و نوع جذب بازیکنان تأثیر داشته است. خیلی‌ از این‌ها برای قبل بوده است. اصلا در مورد قبلی‌ها حرف نمی‌زنم ولی الان که مدیر هستم وظیفه دارم آن را حل کنم. امروز هم با مدیر حقوقی جلسه گذاشتم. قبلا هم آقای تاجرنیا اولویتش همین بوده است. دفاع مناسب، گرفتن وکلای مناسب و پیگیری های مستمر؛ ما قبلاً هم در شرکت های خودمان به این رسیدیم که گاهی سازش بهتر از دادگاه است. این را مبنا قرار می‌دهیم. حتی قبلا هیئت مدیره یک‌بار به تاجرنیا این اختیار را داد. قطعا الان هم این اختیار را می‌دهد. قطعا با پیگیری‌ها کاری می‌کنیم که یکی یکی این مشکلات حل شود. من هم اولویت بندی خودمان را نوشتم؛ بحث جنپو، نازون، کاریله هست و ما آن‌ها را در برنامه گذاشتیم تا یکی یکی با همراهی هیئت مدیره حل شود.

متدین در خصوص اینکه تا چه حدی از سهراب بختیاری زاده حمایت خواهد کرد؟ گفت: این مورد هم به تصمیمات کلان باشگاه برمی‌گردد و در هیئت مدیره مطرح می‌شود. در ابتدای فصل و بعد از ساپینتو که بحث حضور بختیاری زاده بود، این موضوع مورد تأیید هیئت مدیره قرار گرفت. گفتم که به ثبات مدیریتی اعتقاد داریم، ولی ارزیابی عملکرد هم داریم. شخصاً تا الان از عملکرد بختیاری زاده و کادرفنی راضی بوده‌ام.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری هلدینگ مثل شرکت های دیگر می‌تواند هر زمانی تصمیم بگیرد. البته تیمی مثل استقلال که دارای سابقه درخشان است، بعید است به بخش خصوصی واگذار شود. در هر صورت از اختیارات هلدینگ است. فارغ از اینکه استقلال در اختیار هلدینگ باشد یا نه، ما یک برنامه بلند مدت داریم تا به استقلال مالی برسیم. قطعا در کشور ضعف‌هایی در فدراسیون، صدا و سیما داریم. در دنیا بخش عمده درآمد از پخش تلویزیونی است که ما در ایران نداریم و باید روی آن کار شود. بحث اسپانسری و آکادمی و استفاده از برندینگ استقلال است. هواداران ما یک پتانسیل زیادی است و تا الان روی آن زیاد کار نشده است. شعار ما این است، پرس (رئیس باشگاه رئال مادرید) هم چنین شعاری داشت؛ هوادار استقلال را از یک مشتری به شریک باشگاه تبدیل کنیم. بنابراین خیلی جاها می شود از توان هواداری استفاده کرد برای درآمدزایی. برای این برنامه داریم. قول می‌دهم اگر ما سه، چهار یا پنج سال باشیم کاری کنیم که استقلال مالی در باشگاه شکل بگیرد.