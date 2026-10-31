جوان آنلاین: چهار منبع آگاه خبر دادند مقامات پنتاگون در هفته‌های اخیر از برخی کشورهای عضو ناتو خواستند تا لفاظی‌های خود علیه روسیه را کمت کنند، زیرا برخی اظهارات رهبران و مقامات اروپایی امنیت این قاره را به خطر می‌اندازد.

یکی از این منابع که خواست نامش فاش نشود، گفت کشورهایی از جمله لیتوانی، لاتویا و استونی از جمله کشورهایی هستند که این پیام پنتاگون را دریافت کرده و از آنها خواسته شده تا در اظهارات عمومی خود احتیاط بیشتری به خرج دهند. دیگر کشورهای دریافت کننده این پیام نیز مشخص نشده است.

این درخواست آمریکا در حالی مطرح شده که دولت ترامپ بار دیگر تلاشی را برای تحت فشار قراردادن طرفین به منظور برگزاری مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین آغاز کرده است. آخرین تلاش، انگیزه‌هایی را برای روسیه به منظور فشار بر اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی این کشور، فراهم کرد.

پنتاگون در پاسخ گفت: مذاکرات خصوصی و محرمانه در بین متحدان دقیقا همین است، بنابراین ما درباره این اتهامات اظهارنظرنخواهیم کرد.

در عین حال، برخی مقامات غربی استدلال کردند که تمرکز بر تهدید روسیه، می‌تواند ناخواسته به نفع کرملین باشد. آنها می‌خواهند ترس را القا کرده و کمک‌ها به اوکراین را تحت تاثیر قرار دهند.

همزمان برخی مقامات آمریکایی توافق تجاری احتمالی با روسیه را به عنوان بخشی از تلاش دولت ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین قلمداد می‌کنند. این تلاش‌ها، واکنش‌های مختلفی را از سوی مقامات اروپایی برانگیخته که بسیاری از آنها درصدد انزوای اقتصادی ادامه دار کرملین هستند.

این مقامات اذعان کردند که اعضای اروپایی ناتو باید برای دفاع از خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند به ویژه در حالی که آمریکا بر تهدیدات موجود در خاورمیانه، آمریکای لاتین و شرق آسیا تمرکز کرده است.

این در حالی است که سرگئی لاوروف، رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه بامداد امروز اعلام کرد که کشورهای اروپایی‌ با عملکرد خود ثابت کرده‌اند که هنگام ابراز تمایل برای ایفای نقش تضمین‌ کننده توافقات مربوط به اوکراین، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

وزیر خارجه روسیه در این رابطه یادآور شد: «برخلاف کشورهای اروپایی، ما از موضع دولت ترامپ قدردانی می‌کنیم که نخستین و تاکنون تنها کشور غربی بوده که دلایل اصلی آغاز این عملیات و بحران اوکراین و همچنین ضرورت حل‌وفصل این وضعیت با در نظر گرفتن این دلایل و واقعیت‌های میدانی را به رسمیت شناخته است.»

شب گذشته نیز یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، از آغاز رایزنی‌های دیپلماتیک میان روسیه و آمریکا برای تعیین تاریخ دقیق برگزاری یک نشست سه‌جانبه(درباره اوکراین) خبر داد.

این مقام روس ادامه داد که این نشست مهم دیپلماتیک قرار است در ماه نوامبر آینده در شهر ابوظبی برگزار شود.

در همین حال، پوتین تأکید کرد که مسکو خواهان جنگ با اروپا نیست، اما برای هرگونه تحول احتمالی آمادگی دارد و در عین حال اشاره کرد که کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند به هدف خود برای وارد کردن شکست راهبردی به روسیه دست یابند.

پوتین تأکید کرد که روسیه از هر اقدامی برای احیای روابط با اروپا، چه با اتحادیه اروپا در مجموع و چه با کشورهای اروپایی به‌صورت جداگانه، حمایت می‌کند.

پیشتر نیز یوری اوشاکوف اعلام کرد که نمایندگان اروپایی هیچ جایی در مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین ندارند. وی تصریح کرد که تنها توافقی که وجود دارد، مربوط به ازسرگیری مذاکراتی است که در آن روسیه، اوکراین و ایالات متحده آمریکا حضور دارند.