دادستان کل کشور گفت: دادستان‌ها باید با نظارت مستمر بر عملکرد ضابطان قضایی، از بازداشت‌های غیرقانونی، تضییع حقوق متهمان و هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون جلوگیری کنند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، مسئولیت در نظام اسلامی را امانتی سنگین و برخوردار از مبانی دینی و قرآنی دانست و اظهار کرد: جابه‌جایی مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امری ریشه‌دار در آموزه‌های دینی است و مسئولیت نباید وسیله‌ای برای دنیاطلبی و کسب ثروت باشد، بلکه فرصتی برای خدمت و ادای امانت است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مسئولیت‌های واگذارشده به افراد در برابر خداوند متعال نیز مورد حسابرسی قرار می‌گیرد، افزود: مدیران و مسئولان باید در انجام وظایف خود نهایت دقت و تعهد را داشته باشند؛ چراکه کوتاهی در ادای این امانت می‌تواند پیامدهای سنگینی در آخرت به همراه داشته باشد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی استان بوشهر، این استان را از مناطق پرافتخار کشور در عرصه دفاع از میهن توصیف کرد و گفت: بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های دریایی و نخلستان‌ها و تقدیم شهدای بزرگی همچون رئیس‌علی دلواری، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران دارد.

موحدی‌آزاد همچنین از شخصیت‌های علمی و دینی استان، از جمله آیت‌الله حسینی بوشهری و آیت‌الله صفایی بوشهری یاد کرد و حضور علما و بزرگان را بخشی از سرمایه‌های معنوی و فرهنگی این منطقه دانست.

مطالبه خسارت‌های واردشده به کشور از دشمنان

وی با اشاره به تحولات اخیر و آنچه توطئه‌ها و جنگ‌های تحمیلی علیه ایران خواند، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و فتنه‌های بزرگ ایستادگی کرد و با همراهی مردم و تلاش دولت و مسئولان، دستاوردها و پیروزی‌های مهمی به دست آمد.

دادستان کل کشور با انتقاد از اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همراه آنان علیه ایران تصریح کرد: این کشورها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران خسارت‌های واردشده به کشور را فراموش نخواهد کرد و تمام این خسارت‌ها را تا آخرین ریال از آنان مطالبه خواهد کرد.

نظارت بر ضابطان برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم

موحدی‌آزاد در ادامه با تشریح مسئولیت‌های دادستان‌ها در حوزه صیانت از امنیت و حقوق عمومی بیان کرد: امنیت مفهومی چندبعدی است و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی را در بر می‌گیرد. تحقق امنیت پایدار مستلزم آن است که سازوکارها و ابزارهای تأمین امنیت خود به عاملی برای ایجاد ناامنی تبدیل نشوند.

وی نظارت دقیق بر عملکرد ضابطان قضایی را از وظایف مهم دادستان‌ها برشمرد و افزود: آموزش، بازرسی و نظارت مستمر بر ضابطان باید به‌گونه‌ای باشد که از تضییع حقوق متهمان و شهروندان و وقوع بازداشت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

دادستان کل کشور با استناد به اصول ۳۲، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانونی بودن بازداشت، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه و توهین از اصول بنیادین حقوق شهروندی هستند و در برخورد با متهمان باید به‌طور کامل رعایت شوند. هیچ مقام یا فردی مجاز نیست خارج از ضوابط قانونی با افراد برخورد کند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد رویه‌های قضایی منسجم و قابل پیش‌بینی تأکید کرد و گفت: تصمیمات و آرای صادرشده در دادسراها باید از وحدت رویه و چارچوب مشخص برخوردار باشند تا اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تقویت شود.

حفظ حریم خصوصی در تحقیقات مقدماتی

موحدی‌آزاد با اشاره به اهمیت رعایت آزادی‌های مشروع در جامعه اظهار کرد: آزادی‌های مورد تأکید قانون اساسی در چارچوب ضوابط قانونی تعریف شده‌اند و نباید به حقوق دیگران، نظم عمومی و ارزش‌های اسلامی آسیب وارد کنند.

وی حفظ حریم خصوصی و امنیت روانی شهروندان را از الزامات رسیدگی‌های قضایی دانست و افزود: در مرحله تحقیقات مقدماتی باید حرمت و شأن افراد حفظ شود و پیش از دستیابی به دلایل و مستندات کافی، اقدامات قضایی نباید به شکلی انجام شود که آرامش روانی افراد و خانواده‌های آنان را مختل کند.

دادستان کل کشور در پایان با قدردانی از خدمات عمار شهنیایی، دادستان پیشین بوشهر، بر ضرورت حمایت از مسئولیت‌های خطیر دادستانی تأکید کرد و گفت: دادستان در خط مقدم مقابله با جرایم ضد امنیتی، فساد، تبعیض و نفوذ قرار دارد و برای انجام موفق این مأموریت به پشتیبانی و همراهی همه بخش‌ها نیازمند است.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای اجرای عدالت و خدمت به مردم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن فیروز اردکانی را به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر معرفی کرد.