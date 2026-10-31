کد خبر: 1387614
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶
جامعه » اخبار كلی
دادستان کل کشور:

حقوق مردم و آزادی‌های مشروع در مراحل دادرسی حفظ شود

محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور گفت: دادستان‌ها باید با نظارت مستمر بر عملکرد ضابطان قضایی، از بازداشت‌های غیرقانونی، تضییع حقوق متهمان و هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون جلوگیری کنند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، مسئولیت در نظام اسلامی را امانتی سنگین و برخوردار از مبانی دینی و قرآنی دانست و اظهار کرد: جابه‌جایی مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امری ریشه‌دار در آموزه‌های دینی است و مسئولیت نباید وسیله‌ای برای دنیاطلبی و کسب ثروت باشد، بلکه فرصتی برای خدمت و ادای امانت است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مسئولیت‌های واگذارشده به افراد در برابر خداوند متعال نیز مورد حسابرسی قرار می‌گیرد، افزود: مدیران و مسئولان باید در انجام وظایف خود نهایت دقت و تعهد را داشته باشند؛ چراکه کوتاهی در ادای این امانت می‌تواند پیامدهای سنگینی در آخرت به همراه داشته باشد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی استان بوشهر، این استان را از مناطق پرافتخار کشور در عرصه دفاع از میهن توصیف کرد و گفت: بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های دریایی و نخلستان‌ها و تقدیم شهدای بزرگی همچون رئیس‌علی دلواری، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران دارد.

موحدی‌آزاد همچنین از شخصیت‌های علمی و دینی استان، از جمله آیت‌الله حسینی بوشهری و آیت‌الله صفایی بوشهری یاد کرد و حضور علما و بزرگان را بخشی از سرمایه‌های معنوی و فرهنگی این منطقه دانست.

مطالبه خسارت‌های واردشده به کشور از دشمنان

وی با اشاره به تحولات اخیر و آنچه توطئه‌ها و جنگ‌های تحمیلی علیه ایران خواند، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و فتنه‌های بزرگ ایستادگی کرد و با همراهی مردم و تلاش دولت و مسئولان، دستاوردها و پیروزی‌های مهمی به دست آمد.

دادستان کل کشور با انتقاد از اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همراه آنان علیه ایران تصریح کرد: این کشورها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران خسارت‌های واردشده به کشور را فراموش نخواهد کرد و تمام این خسارت‌ها را تا آخرین ریال از آنان مطالبه خواهد کرد.

نظارت بر ضابطان برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم

موحدی‌آزاد در ادامه با تشریح مسئولیت‌های دادستان‌ها در حوزه صیانت از امنیت و حقوق عمومی بیان کرد: امنیت مفهومی چندبعدی است و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی را در بر می‌گیرد. تحقق امنیت پایدار مستلزم آن است که سازوکارها و ابزارهای تأمین امنیت خود به عاملی برای ایجاد ناامنی تبدیل نشوند.

وی نظارت دقیق بر عملکرد ضابطان قضایی را از وظایف مهم دادستان‌ها برشمرد و افزود: آموزش، بازرسی و نظارت مستمر بر ضابطان باید به‌گونه‌ای باشد که از تضییع حقوق متهمان و شهروندان و وقوع بازداشت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

دادستان کل کشور با استناد به اصول ۳۲، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانونی بودن بازداشت، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه و توهین از اصول بنیادین حقوق شهروندی هستند و در برخورد با متهمان باید به‌طور کامل رعایت شوند. هیچ مقام یا فردی مجاز نیست خارج از ضوابط قانونی با افراد برخورد کند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد رویه‌های قضایی منسجم و قابل پیش‌بینی تأکید کرد و گفت: تصمیمات و آرای صادرشده در دادسراها باید از وحدت رویه و چارچوب مشخص برخوردار باشند تا اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تقویت شود.

حفظ حریم خصوصی در تحقیقات مقدماتی

موحدی‌آزاد با اشاره به اهمیت رعایت آزادی‌های مشروع در جامعه اظهار کرد: آزادی‌های مورد تأکید قانون اساسی در چارچوب ضوابط قانونی تعریف شده‌اند و نباید به حقوق دیگران، نظم عمومی و ارزش‌های اسلامی آسیب وارد کنند.

وی حفظ حریم خصوصی و امنیت روانی شهروندان را از الزامات رسیدگی‌های قضایی دانست و افزود: در مرحله تحقیقات مقدماتی باید حرمت و شأن افراد حفظ شود و پیش از دستیابی به دلایل و مستندات کافی، اقدامات قضایی نباید به شکلی انجام شود که آرامش روانی افراد و خانواده‌های آنان را مختل کند.

دادستان کل کشور در پایان با قدردانی از خدمات عمار شهنیایی، دادستان پیشین بوشهر، بر ضرورت حمایت از مسئولیت‌های خطیر دادستانی تأکید کرد و گفت: دادستان در خط مقدم مقابله با جرایم ضد امنیتی، فساد، تبعیض و نفوذ قرار دارد و برای انجام موفق این مأموریت به پشتیبانی و همراهی همه بخش‌ها نیازمند است.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای اجرای عدالت و خدمت به مردم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن فیروز اردکانی را به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر معرفی کرد.

برچسب ها: موحدی آزاد ، دادستان کشور ، حقوق مردم ، آیین دادرسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بدون شرح

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

شلیک به خودی از رسانه ملی!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

در ساختن آینده هم‌عهدیم

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار