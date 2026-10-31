وزارت دفاع روسیه: ۱۴۸ منطقه نظامی اوکراین هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین و انهدام صدها پهپاد این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته زیرساخت‌های حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار داده و مواضع نظامی این کشور را در ۱۴۸ منطقه بمباران کرده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، محل‌های ذخیره و پرتاب پهپادها، سامانه‌های رباتیک زمینی، انبارهای مهمات و محل‌های استقرار موقت نیروهای اوکراینی و نیروهای خارجی هدف حملات قرار گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته یک بمب هدایت‌شونده، چهار موشک کروز دوربرد «فلامینگو»، دو موشک دوربرد هدایت‌شونده «نپتون» و ۶۰۴ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

این وزارتخانه در ادامه، آمار تلفات و خسارات نیروهای اوکراینی در محورهای مختلف را اعلام کرد. بر اساس این آمار، در محور شمال بیش از ۲۷۰ نظامی، در محور جنوب تا ۱۹۰ نفر، در محور مرکز تا ۳۴۰ نفر، در محور شرق تا ۱۹۰ نفر و در محور غرب بیش از ۲۱۰ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شده‌اند.

همچنین به گفته وزارت دفاع روسیه، نیروهای گروه دنیپر مواضع خود را در امتداد خط مقدم بهبود بخشیده و تا ۲۰ نظامی اوکراینی و پنج خودرو را از بین برده‌اند.