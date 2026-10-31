کد خبر: 1387610
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

آوارگی بیش از ۳۳۰۰ فلسطینی در الخلیل در پی محاصره نظامی اسرائیل

الخلیل مقام‌های محلی الخلیل از آوارگی بیش از ۳۳۰۰ فلسطینی، از جمله ۱۴۲۵ کودک، در پی محاصره یک‌هفته‌ای این شهر خبر دادند.

جوان آنلاین: مقام‌های محلی شهر الخلیل در کرانه باختری اعلام کردند محاصره نظامی یک‌هفته‌ای این شهر از سوی رژیم صهیونیستی، ۳۳۶۱ فلسطینی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است که ۱۴۲۵ نفر از آن‌ها کودک هستند.

به گفته این مقام‌ها، خسارت اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده تاکنون بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون شکل (معادل ۳۱.۸ تا ۳۸.۲ میلیون دلار) برآورد می‌شود.

صدها مرکز صنعتی و تجاری نیز تحت تأثیر این محاصره قرار گرفته‌اند. از جمله ۱۳ مرکز در منطقه فرش‌الهوا که گزارش‌ها حاکی از آسیب‌دیدن، تخریب با بولدوزر یا ویران شدن بسیاری از آن‌هاست.

فعالیت‌های آموزشی نیز مختل شده و حدود ۲۶۲ هزار دانش‌آموز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. همچنین ۲۱۹۸ دانش‌آموز در مناطق محاصره‌شده گرفتار شده‌اند.

مقام‌های محلی اعلام کردند در حال هماهنگی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، آماده‌سازی محل‌های اسکان جایگزین و پیگیری اقدامات دیپلماتیک و حقوقی در سطح بین‌المللی هستند.

برچسب ها: الخلیل ، اسرائیل ، فلسطین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بدون شرح

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

شلیک به خودی از رسانه ملی!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

در ساختن آینده هم‌عهدیم

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار