مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از اجرای آزمایشی ۳۰ دوربین البسه و نصب ۶۰ ست دوربین خودرویی خبر داد.

جوان آنلاین: محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به روند آماده‌سازی تجهیزات نظارتی این مجموعه اظهار کرد: با همکاری یک شرکت اپراتور تلفن همراه و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی، سیم‌کارت‌ها و بهره‌برداری از دوربین‌های البسه و خودرویی برای نیروهای حریم بان و شهربان برطرف شده است.

وی افزود: در حال حاضر، ۳۰ دوربین البسه به‌صورت پایلوت روی لباس نیروها جانمایی شده‌اند و عملکرد آن‌ها در محل پایش در حال بررسی و گزارش‌گیری است تا مشکلات احتمالی شناسایی و برطرف شود و زمینه برای توسعه استفاده از این تجهیزات فراهم شود.

عزیزی با اشاره به برنامه استفاده از یک‌هزار و ۴۰۰ دوربین البسه در سطح شهر گفت: پس از تکمیل فرایند پایش و گزارش‌گیری و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات، دوربین‌ها به‌صورت منطقه‌به‌منطقه در اختیار نیروهای مربوطه قرار می‌گیرند و نصب و بهره‌برداری از آن‌ها به‌تدریج گسترش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران همچنین از تکمیل نصب دوربین‌های خودرویی خبر داد و تصریح کرد: هر ۶۰ ست دوربین خودرویی پیش‌بینی‌شده نصب شده‌اند و این بخش از تجهیزات نیز در راستای تقویت زیرساخت‌های نظارتی مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و رفع موانع، از جمله اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی بستر بهره‌برداری از این سامانه‌ها بوده است و روند توسعه و واگذاری تجهیزات با هدف استفاده مؤثرتر از ظرفیت فناوری در مأموریت‌های شهری دنبال می‌شود.

عزیزی با تأکید بر نقش این تجهیزات در ارتقای انضباط شهری اظهار کرد: استفاده از دوربین‌های نظارتی می‌تواند ضمن تقویت جنبه پیشگیرانه و کمک به کاهش تخلفات، امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نیروها و ارزیابی بهتر فرایند اجرای مأموریت‌ها را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت فناوری برای افزایش کیفیت نظارت، پیشگیری از تخلف و ارتقای اثربخشی مأموریت‌های شرکت شهربان و حریم‌بان است.