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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

بازآرایی ساختارهای حزبی در چین؛ تحولات تازه در آستانه کنگره ۲۰۲۷

چین حزب کمونیست چین در ادامه روند تقویت انضباط تشکیلاتی و مقابله با فساد، شاهد تغییرات قابل توجهی در ترکیب کمیته مرکزی و ساختارهای ارشد حزبی و نظامی بوده است؛ تحولاتی که در پنجمین نشست عمومی این حزب نمود یافت و زمینه‌ساز آماده‌سازی ساختارهای رهبری برای بیست‌ویکمین کنگره حزب در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.

جوان آنلاین: در پنجمین نشست عمومی حزب کمونیست چین که با حضور مقام‌های ارشد این حزب برگزار شد، عضویت ۳۳ نفر از اعضای حزب خاتمه یافت؛ آماری که از نظر تعداد تغییرات در ترکیب اعضای ارشد، در شمار تحولات قابل توجه سال‌های اخیر قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در نشست اخیر ۲۷۹ نفر از اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین حضور داشتند. این در حالی است که در آغاز دوره کنونی کمیته مرکزی در سال ۲۰۲۲، مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل آن ۳۷۶ نفر اعلام شده بود.

گزارش گاردین همچنین به غیبت شماری از اعضای کمیته مرکزی در این نشست اشاره کرده و آن را از نظر تعداد حاضران، یکی از موارد کم‌سابقه در تاریخ معاصر حزب کمونیست چین ارزیابی کرده است.

از جمله تغییرات اعلام‌شده در ترکیب مقام‌های ارشد، می‌توان به پایان عضویت ژانگ یوشیا، از مقام‌های ارشد پیشین نظامی چین، و ما شینگروی، دبیر سابق حزب در منطقه سین‌کیانگ، اشاره کرد. با این حال، درباره وضعیت برخی دیگر از غایبان اطلاعات رسمی روشنی منتشر نشده است.

نیل توماس، از پژوهشگران ارشد اندیشکده انجمن آسیا، در ارزیابی این تحولات در شبکه اجتماعی ایکس، بر اهمیت انضباط داخلی و تأکید رهبری حزب کمونیست چین بر تقویت سازوکارهای نظارتی و تشکیلاتی تأکید کرده است.

انضباط تشکیلاتی و مقابله با فساد در کانون توجه

تقویت انضباط حزبی و مقابله با فساد از جمله محورهای مهم سیاست‌گذاری حزب کمونیست چین در سال‌های اخیر بوده است. شی جین‌پینگ از زمان آغاز رهبری خود در سال ۲۰۱۲، مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های اصلی اداره حزب و نهادهای دولتی و نظامی قرار داده است.

در همین چارچوب، دامنه اقدامات نظارتی و انضباطی در سال‌های اخیر به سطوح مختلف مدیریتی، از جمله مقام‌های ارشد حزبی و نظامی، گسترش یافته است.

شی جین‌پینگ پیش‌تر با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای درونی حزب، مبارزه با فساد را مسیری مستمر توصیف کرده و بر لزوم شناسایی و رفع کاستی‌های تشکیلاتی تأکید کرده بود.

این رویکرد در ساختارهای نظامی چین نیز نمود داشته است. کمیسیون مرکزی نظامی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد هدایت‌کننده ارتش آزادی‌بخش خلق چین، در پی تغییرات مدیریتی اخیر با تحولات قابل توجهی در ترکیب اعضای خود روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش گاردین، از میان اعضای هفت‌نفره پیشین این کمیسیون، در حال حاضر شی جین‌پینگ و ژانگ شنگمین در ترکیب آن باقی مانده‌اند.

ژانگ شنگمین نیز در تحولات اخیر به عضویت دفتر سیاسی حزب کمونیست چین درآمده است؛ نهادی که از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در ساختار رهبری این حزب به شمار می‌رود. وی در حال حاضر تنها عضو نظامی دفتر سیاسی است.

آماده‌سازی ساختارهای رهبری برای کنگره ۲۰۲۷

نشست عمومی اخیر حزب کمونیست چین علاوه بر بررسی مسائل تشکیلاتی و مدیریتی، بخشی از روند آماده‌سازی این حزب برای بیست‌ویکمین کنگره به شمار می‌رود؛ رویدادی که هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود و دوره بعدی آن برای نیمه دوم سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است.

در کنگره آینده، ترکیب جدید کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب مشخص خواهد شد و تحولات مدیریتی و تشکیلاتی کنونی می‌تواند در شکل‌گیری آرایش جدید ساختارهای رهبری حزب نقش داشته باشد.

شی جین‌پینگ که از سال ۲۰۱۲ رهبری حزب کمونیست چین را بر عهده دارد، در صورت انتخاب مجدد در کنگره آینده، برای چهارمین دوره متوالی در رأس این حزب قرار خواهد گرفت.

برخی تحلیلگران معتقدند تغییرات اخیر در ترکیب مقام‌های حزبی و نظامی، از اهمیت موضوع انضباط تشکیلاتی و نظارت بر عملکرد مدیران در دستور کار رهبری چین حکایت دارد. در عین حال، ارزیابی نهایی از پیامدهای این تغییرات بر ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری چین، به تحولات پیش‌رو و ترکیب جدید نهادهای رهبری در کنگره سال ۲۰۲۷ بستگی خواهد داشت.

برچسب ها: چین ، حزب کمونیست ، چینی ها
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