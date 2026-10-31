داود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی و رئیس پنجمین کنفرانس ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی، برای عدالت علمی و فناوری در نظم نوین جهانی با تأکید بر ضرورت مقابله با تبعیض‌های علمی و فناورانه، عدالت علمی را از الزامات اساسی تحقق صلح عادلانه و شکل‌گیری نظم جهانی مبتنی بر عدالت دانست.

جوان آنلاین: عامری در آستانه برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: علم میراث مشترک بشریت است، اما نابرابری در دسترسی به دانش و فناوری، تحریم‌های علمی و انحصارگرایی فناورانه، از موانع جدی توسعه عادلانه و همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌روند.

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی صلح اسلامی، وی افزود: صلح پایدار بدون عدالت امکان‌پذیر نیست و عدالت علمی و فناوری، یکی از مهم‌ترین ابعاد عدالت جهانی است. نمی‌توان از صلح و همکاری بین‌المللی سخن گفت، اما هم‌زمان دسترسی ملت‌ها به دانش و فناوری را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و رویکردهای سلطه‌گرانه قرار داد.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به پیامدهای آپارتاید علمی و فناوری تصریح کرد: تحریم‌های علمی، محدودیت‌های ناعادلانه در دسترسی به فناوری و تهدید و ترور دانشمندان، علاوه بر آسیب به پیشرفت علمی کشورها، صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می‌کند. مقابله با این روند، نیازمند مسئولیت‌پذیری نهادهای بین‌المللی و همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و اندیشمندان جهان است.

عامری تأکید کرد: عدالت علمی نباید صرفاً یک شعار باشد، بلکه باید در سیاست‌ها و سازوکارهای همکاری بین‌المللی تجلی یابد. پیشرفت علمی حق همه ملت‌هاست و هیچ کشوری نباید به دلایل سیاسی از فرصت‌های عادلانه توسعه علمی و فناورانه محروم شود.

وی هدف از برگزاری این کنفرانس را تبیین ابعاد آپارتاید علمی، تقویت گفتمان عدالت علمی و فراهم‌سازی زمینه شکل‌گیری ائتلافی جهانی برای مقابله با تبعیض‌های علمی و فناورانه عنوان کرد.

لازم به ذکر است پنجمین کنفرانس ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی (سوهانک)، با حضور نخبگان، اندیشمندان، دانشگاهیان و فعالان حوزه صلح و عدالت برگزار خواهد شد.