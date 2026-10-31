فروش داروی ۱۵۰ میلیون تومانی حاوی آب مقطر در بازار غیررسمی/ از مسیرهای مجاز دارو بخرید

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، از شناسایی موردی از تقلب دارویی در بازار غیررسمی خبر داد که در آن، دارویی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان با محتویات جایگزین‌شده با آب مقطر، به‌عنوان داروی اصلی به فروش رسیده بود.

جوان آنلاین: دکتر سعید مهرزادی با هشدار نسبت به عرضه داروهای تقلبی در فضای مجازی و بازار غیررسمی گفت: در بررسی‌های انجام‌ شده، اندازه، شکل ظاهری و سایر مشخصات ویال با نمونه اصلی مقایسه و مشخص شد ویال موردنظر متعلق به داروی دیگری بوده است. این ویال پس از تخلیه، با آب مقطر پر شده و با نصب برچسب داروی موردنظر، به جای داروی اصلی به فروش رسیده بود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت این دارو در شبکه رسمی و بازار آزاد اظهار کرد: قیمت این دارو در شبکه رسمی و با ارز دولتی حدود ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که تهیه آن از بازار آزاد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر خطرات خرید دارو از منابع غیرمجاز افزود: شباهت ظاهری دارو به نمونه اصلی، به‌تنهایی نشانه اصالت آن نیست و حتی ممکن است ویالی با برچسب داروی اصلی، حاوی ماده‌ای کاملا متفاوت باشد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، مهرزادی در پایان هشدار داد: خرید دارو از فضای مجازی و بازار غیررسمی، علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین، می‌تواند سلامت بیمار و عزیزان او را به خطر اندازد؛ بنابراین، دارو باید از مسیرهای رسمی و مجاز تهیه شود.