اشراف و برتری اطلاعاتی؛ نقطه قوت نیروهای مسلح یمن

شبکه خبری «المسیره» یمن در گزارشی بر اهمیت اطلاعات در مدیریت نبرد و نقش آن در کشف تحرکات نظامی و نظارت بر اتاق‌های عملیات و تجمع نیروها، به موازات توسعه قابلیت‌های تسلیحاتی و تولیدی یمن، در بحبوحه تشدید مداوم درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف تاکید کرد.

جوان آنلاین: شبکه المسیره یمن گزارش داد: کارشناسان نظامی تایید کردند که افشای نام فرماندهان میدانی نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی ضمن اشراف بر تجمعات نظامی آنها در چندین جبهه، نشان دهنده سطح پیشرفته قابلیت‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح یمن است و این امر توانایی آنها را در رصد تحرکات دشمن، ردیابی اتاق‌های عملیات آنها و هدف قرار دادن تمرکز نیروهایشان با دقت بالا نشان می‌دهد.

اطلاعات یمن بر منابع مختلف مبتنی است/ افشای نام فرماندهان عربستان پیامدهای مهمی دارد

«زکریا الشرعبی» تحلیلگر امور سیاسی یمنی گفت: افشای فرماندهان میدانی دشمن سعودی پیامدهای قابل توجهی دارد. مهمترین نکته این است که این امر نشان‌دهنده قابلیت‌های گسترده اطلاعاتی نیروهای مسلح یمن و آگاهی مداوم آنها از تحرکات دشمن است. این آگاهی مبتنی بر منابع و کانال‌های اطلاعاتی متعدد است و اطلاعات به صورت فوری به‌روزرسانی می‌شوند و این امر امکان انجام عملیات نظامی بر اساس اطلاعات دقیق را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: هدف قرار دادن تجمعات نظامی عربستان در جبهه‌های شرقی الجوف و سایر مناطق، نشان دهنده اشراف اطلاعاتی گسترده نیروهای مسلح است که به آنها امکان می‌دهد تحرکات نظامی را رصد، موقعیت نیروهای دشمن را مشخص و زمان حملات را تعیین کنند.

او گفت: تمرکز دشمن سعودی بر جبهه الجوف و تلاش‌های آن برای دستیابی به موفقیت با وجود خساراتی که متحمل شده، واقعیت رویارویی را تغییر نداده است. نیروهای مسلح یمن تحرکات نیروهای سعودی را رصد می‌کنند و بر اساس وضعیت میدانی به آنها پاسخ می‌دهند.

الشرعبی تصریح کرد: ادامه تجاوز و محاصره علیه مردم یمن، توسعه توانمندی نظامی و غلبه بر موانع فنی را با تکیه بر اراده و تخصص ملی، تسریع کرده است. نیروهای مسلح یمن دارای زرادخانه متنوعی از موشک‌ها و پهپادها هستند که آنها را قادر می‌سازد تا با توجه به ماهیت و برد اهداف مختلف، اقدام کنند.

وی استفاده از انواع مختلف کلاهک‌ها در هدف قرار دادن مراکز تجمع نیروهای مورد حمایت عربستان، علاوه بر سلاح‌های خاص برای اهداف نقطه‌ای، تأسیسات نفتی و تأسیسات راداری را مورد تاکید قرار داد.

الشرعبی سطوح پیشرفته توانمندی موشکی یمن و نیز فناوری موشک‌های مافوق صوت و توانایی موشک‌هایی که به سرعت حدود ۱۵ ماخ می‌رسند را نشانه‌ای از توسعه تولیدات نظامی یمن دانست.

قابلیت‌های شناسایی و اطلاعات نیروهای یمن توسعه یافته/ اسناد موجود حاکی از نقش عربستان در مدیریت عملیات است

سرتیپ «علی ابی رعد» دیگر کارشناس نظامی یمنی، حضور افسران سعودی در اتاق‌های عملیات پیشرفته را نشان‌دهنده عدم اعتماد فرماندهان سعودی به فرماندهان میدانی وابسته به خود و نشان‌دهنده میزان نظارت مستقیم سعودی‌ها بر تحرکات و برنامه‌های نظامی در خطوط مقدم دانست.

ابی رعد تاکید کرد: دقت هدف قرار دادن خودروهای نظامی و تمرکز نیروها، از جمله اصابت مستقیم به خودروهای زرهی، نشان‌دهنده توسعه قابلیت‌های شناسایی و اطلاعاتی و همچنین توانایی رصد تحرکات نیروها و پیشرفت آنها، چه از طریق نظارت هوایی، منابع انسانی یا سایر ابزارها است.

وی بیان کرد: اسنادی که توسط نیروهای مسلح یمن در مراکز نظامی سابق دشمن، از جمله المخا و ذباب، یافت شده است، نشان‌دهنده ماهیت نقش عربستان در مدیریت عملیات نظامی و ارتباطات مرتبط و برنامه‌های تاکتیکی دفاعی و تهاجمی است.

ابی رعد تاکید کرد: تعدد منابع اطلاعاتی، از جمله رصد هوایی، ابزارهای فنی و منابع انسانی، به نیروهای مسلح یمن توانایی بیشتری برای نظارت بر تجمع نیروها و تعیین زمان واکنش آنها می‌دهد.

او اعلام کرد: این پیشرفت محدود به بُعد اطلاعاتی نیست، بلکه به ارتباطات، تسلیحات موشکی و توپخانه‌ای و تسلیحات دریایی نیز گسترش یافته است.

ابی رعد در مورد جبهه الجوف تاکید کرد که وضعیت جغرافیایی دشتی منطقه به هواپیماهای عربستان اجازه می‌دهد تا از تجمعات نظامی آنها پشتیبانی کنند. با این حال، این امر مانع از آن نشده است که نیروهای مسلح یمن تلاش‌ها برای پیشروی و رخنه‌های زمینی را دفع کنند.

المسیره در پایان گزارش خود آورده است: اظهارات کارشناسان، در مجموع، نشان دهنده اهمیت اطلاعات در مدیریت نبرد و نقش آن در کشف تحرکات نظامی و نظارت بر اتاق‌های عملیات و تجمع نیروهای مورد حمایت عربستان، به موازات توسعه قابلیت‌های تسلیحاتی و تولیدی یمن، در بحبوحه تشدید مداوم درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف است.