تظاهرات سراسری دانشجویان در شهرهای مختلف آلمان

جوان آنلاین: ده‌ها هزار دانشجو قرار است روز شنبه در شهرهای مختلف آلمان در اعتراض به کاهش هزینه‌های اجتماعی و طرح‌های احیای خدمت سربازی اجباری به خیابان‌ها بیایند.

این تظاهرات به ابتکار یک جنبش جوانان با عنوان «نسل زد دست به کار می‌شود» برگزار خواهد شد و معترضان همچنین خواستار افزایش بودجه آموزش و اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران هزینه‌های زندگی هستند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، راهپیمایی‌های اصلی در شهرهای برلین، هامبورگ، مونیخ، فرانکفورت و کلن برگزار می‌شود و ۲۹ شهر دیگر نیز شاهد تجمعات اعتراضی خواهند بود. به گفته برگزارکنندگان، نزدیک به ۱۷۵ هزار نفر از طریق اینترنت برای شرکت در این اعتراضات ثبت‌نام کرده‌اند.

این ابتکار که از دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه‌ها تشکیل شده، در وب‌سایت خود اعلام کرده است که با خشونت مخالف است و قصد دارد راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برگزار کند.

این گروه از کاهش هزینه‌های اجتماعی، عملکرد دولت در مدیریت بحران اقلیمی و آنچه بی‌توجهی به نگرانی‌های جوانان درباره جنگ‌ها و درگیری‌ها توصیف کرده، انتقاد کرده است. مخالفت با طرح احیای خدمت سربازی اجباری و مطالبه سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش آموزش نیز از دیگر محورهای اعتراضات است.

آماده‌باش پلیس برای احتمال بروز ناآرامی

پلیس آلمان اعلام کرده است که پیش از برگزاری تظاهرات روز شنبه، نیروهای گسترده‌ای را در چندین شهر مستقر خواهد کرد.

صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نیز برای محافظت از کسب‌وکارهای خود اقدام به نصب تخته‌های چوبی در مقابل ویترین‌ها کرده‌اند. چندین فروشگاه لوکس در مرکز برلین، فرانکفورت و کلن نیز با تخته‌های چوبی پوشانده شده‌اند.

در ایالت نوردراین-وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، پلیس، وزارت کشور و سازمان اطلاعات داخلی در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حدود ۴۴ هزار نفر از طریق وب‌سایت این ابتکار برای شرکت در تظاهرات این ایالت، از جمله در شهرهای کلن، دوسلدورف و دورتموند، ثبت‌نام کرده‌اند.

هربرت رویل، وزیر ایالت نوردراین-وستفالن با تأکید بر مشروعیت برگزاری تظاهرات هشدار داد که مقام‌ها اجازه نخواهند داد گروه‌های افراطی از این اعتراضات برای اعمال خشونت سوءاستفاده کنند.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی مدعی شد: تصاویر فرانسه و ایتالیا تکان‌دهنده است. ظاهراً برخی افراط‌گرایان چپ‌گرا اکنون می‌خواهند در اینجا نیز نیرو بسیج کنند.

او افزود: هرکس از اعتراضات در نوردراین-وستفالن برای سازمان‌دهی نفرت و هرج‌ومرج سوءاستفاده کند، با نیروی پلیسی روبه‌رو خواهد شد که قاطعانه مقابله می‌کند. اجازه نخواهیم داد گروهی آشوبگر شهرهای ما را ویران کند.