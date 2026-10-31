درگیری و تبادل آتش در مرز اردن و سوریه

جوان آنلاین: ارتش اردن اعلام کرد که در جریان تبادل آتش در منطقه مرزی میان این کشور و سوریه، تلاش یک گروه مسلح برای نفوذ به داخل این کشور از سمت سوریه خنثی شد.

همچنین گزارش شده که درگیری با این گروه مسلح متشکل از ۱۴ نفر کشته نیز برجای گذاشته است.

چندی قبل ارتش اردن اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور حمله‌ای را علیه مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه انجام داد.

ارتش اردن هدف از این عملیات را انتقام‌گیری در واکنش به کشته شدن نیروهای این کشور در کلیسای حمود در شهر کرک اعلام کرد.

اداره بهداشت درعا اعلام کرد که در حمله نیروی هوایی اردن به حومه این استان ۱۰ نفر از جمله ۶ مرد غیر نظامی، ۳ زن و یک کودک کشته و ۴ نفر دیگر نیز زحمی شدند.

دولت خودخوانده جولانی در سوریه نیز در واکنش به این حمله اعلام کرد که عملیات نظامی اردن در خاک سوریه بدون هماهنگی قبلی با دمشق صورت گرفته است.