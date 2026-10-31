ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، ضمن استقبال از موافقت واشنگتن با فروش ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به کی‌یف، هشدار داد که تحویل این تسلیحات ممکن است چند سال طول بکشد و اوکراین برای مقابله با حملات روسیه به آن‌ها نیاز فوری دارد.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری یورونیوز در گزارشی نوشت: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، از تصمیم آمریکا برای موافقت با فروش ۵۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت به این کشور استقبال کرد اما هشدار داد که تحویل این موشک‌ها ممکن است سال‌ها به طول بینجامد.

یورونیوز نوشت: وزارت خارجه آمریکا دیروز (جمعه/۸ آبان) اعلام کرد واشنگتن با فروش یک بسته تسلیحاتی شامل موشک‌های رهگیر پاتریوت مدل «پی‌ای‌سی-۳» به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار به اوکراین موافقت کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کی‌یف همچنان برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه تلاش می‌کند.

زلنسکی در واکنش به این تصمیم در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تعداد ۵۰۰ فروند موشک رهگیر پی‌ای‌سی-۳ رقم قابل توجهی است و این موشک‌ها می‌توانند در آینده‌ای نزدیک، یعنی همین زمستان، نقش موثری در تقویت سامانه دفاعی اوکراین ایفا کنند.

او در ادامه هشدار داد: با این حال، اعلام شده است که تحویل این موشک‌ها ممکن است تنها چند سال دیگر آغاز شود. ما از شرکای آمریکایی خود می‌خواهیم برای تامین این موشک‌ها در شرایطی که خطر واقعی و نیاز فوری به استفاده از آنها وجود دارد، راهکاری پیدا کنند.

یورونیوز افزود: زلنسکی اوایل هفته جاری نیز گفته بود کی‌یف نزدیک به یک ماه است که منتظر تایید پیت هگست وزیر دفاع آمریکا برای تحویل محموله‌ای از موشک‌های مورد نیاز سامانه‌های پاتریوت و ناسامز است.

زلنسکی در پیامی که بامداد منتشر کرد، گفت: آمریکا، شرکای اروپایی ما و دیگر شرکای اوکراین در سراسر جهان، ذخایر کافی از موشک‌های رهگیر پی‌ای‌سی-۳ در انبارهای خود دارند.

او افزود: راهکار درست این است که این موشک‌ها همین حالا و در زمستان ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ در اختیار اوکراین قرار گیرند و در سال‌های بعد، از طریق تولیداتی که هزینه آنها از پیش به وسیله اوکراین و شرکایش پرداخت شده و قرارداد آن نیز منعقد شده است، ذخایر تسلیحاتی این کشورها دوباره تامین شود.