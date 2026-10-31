تشکیل قرارگاه «پلاک» در پلیس راهور تهران بزرگ

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از تشکیل قرارگاه پلاک و تشدید برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۶۱ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و موتورسیکلت اعمال قانون شده و ۴۶۰ نفر نیز به دلیل دستکاری یا مخدوش کردن پلاک به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی و مطالبات مردمی در زمینه تخلفات پلاک اظهار کرد: راننده‌ای که در اعداد و ارقام پلاک دستکاری می‌کند، حقوق دیگر شهروندان را تضییع می‌کند. این رفتار نادرست علاوه بر ایجاد خطر برای خود فرد، می‌تواند برای سایر افراد جامعه نیز مخاطره‌آمیز باشد.

سرهنگ کشیر با تأکید بر ممنوعیت هرگونه پوشش یا مخدوش‌سازی پلاک افزود: استفاده از زنجیر و قفل روی پلاک، بستن پلاک با کش به‌گونه‌ای که برخی اعداد آن دیده نشود، پوشاندن پلاک با پارچه، ماسک و موارد مشابه ممنوع است و در برخی موارد می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشکیل قرارگاه پلاک در این مجموعه خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات پلاک از خط قرمزهای پلیس و برنامه‌های اصلی و روزانه پلیس راهور است و در این زمینه هیچ‌گونه چشم‌پوشی از تخلفات صورت نمی‌گیرد.

سرهنگ کشیر با بیان اینکه رویکرد پلیس در برخورد با تخلفات، فرهنگی و ایجابی است، تصریح کرد: در صورت عبور رانندگان متخلف از خطوط قرمز تعیین‌شده، برخورد پلیس از رویکرد فرهنگی و ایجابی به برخورد سلبی و بازدارنده تغییر خواهد کرد.

وی درباره آمار تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون گفت: در این مدت بیش از ۲۳۴ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۱۲۷ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت اعمال قانون شده است. همچنین پوشش پلاک بیش از ۱۲۷ هزار وسیله نقلیه رفع اثر شده و ۴۶۰ نفر از متخلفان نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار مهرماه امسال نیز اظهار کرد: در این ماه بیش از ۴۹ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۲۴ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت اعمال قانون شده است. همچنین پوشش پلاک حدود ۱۱ هزار دستگاه رفع اثر و ۱۲۲ نفر از متخلفان به مراجع قضایی اعزام شدند.

سرهنگ کشیر در تشریح تفاوت برخورد قانونی با پوشش پلاک و دستکاری اعداد آن گفت: در مواردی که راننده صرفاً پلاک را پوشانده و تغییری در اعداد و ارقام آن ایجاد نکرده باشد، پوشش در همان محل رفع اثر می‌شود، آموزش‌های لازم به راننده ارائه و وی اعمال قانون می‌شود؛ اما وسیله نقلیه توقیف نخواهد شد.

وی ادامه داد: در مقابل، دستکاری یا مخدوش کردن اعداد و ارقام پلاک علاوه بر تخلف، جرم محسوب می‌شود و در این موارد وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل شده و راننده نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

تأکید بر نقش خانواده در فرهنگ‌سازی ترافیکی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش خانواده در شکل‌گیری رفتارهای ترافیکی کودکان گفت: فرزندان از سنین پایین رفتار والدین را مشاهده و الگوهای رفتاری خود را از خانواده دریافت می‌کنند؛ بنابراین رعایت قوانین و مقررات از سوی والدین می‌تواند در نهادینه شدن فرهنگ قانون‌مداری در نسل آینده و تسری آن به جامعه مؤثر باشد.

ادامه طرح مهرآفرینان تا پایان سال

سرهنگ کشیر همچنین درباره طرح مهرآفرینان پلیس راهور پایتخت اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک از مهرماه امسال در مدارس ابتدایی دخترانه آغاز شده و تاکنون ۳۵۰ مدرسه را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به بازخورد مثبت والدین و مدیران مدارس از اجرای این طرح افزود: اجرای طرح مهرآفرینان موجب افزایش اعتماد و تعامل میان خانواده‌ها، پلیس و جامعه شده است و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کشیر در پایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری پلیس راهور تهران بزرگ، پوشش کامل ۶۰۵ مدرسه ابتدایی دخترانه پایتخت در قالب طرح مهرآفرینان تا پایان سال جاری است.