کد خبر: 1387590
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۹
جامعه » اخبار كلی

تشکیل قرارگاه «پلاک» در پلیس راهور تهران بزرگ

فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از تشکیل قرارگاه پلاک و تشدید برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۶۱ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و موتورسیکلت اعمال قانون شده و ۴۶۰ نفر نیز به دلیل دستکاری یا مخدوش کردن پلاک به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی و مطالبات مردمی در زمینه تخلفات پلاک اظهار کرد: راننده‌ای که در اعداد و ارقام پلاک دستکاری می‌کند، حقوق دیگر شهروندان را تضییع می‌کند. این رفتار نادرست علاوه بر ایجاد خطر برای خود فرد، می‌تواند برای سایر افراد جامعه نیز مخاطره‌آمیز باشد.

سرهنگ کشیر با تأکید بر ممنوعیت هرگونه پوشش یا مخدوش‌سازی پلاک افزود: استفاده از زنجیر و قفل روی پلاک، بستن پلاک با کش به‌گونه‌ای که برخی اعداد آن دیده نشود، پوشاندن پلاک با پارچه، ماسک و موارد مشابه ممنوع است و در برخی موارد می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشکیل قرارگاه پلاک در این مجموعه خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات پلاک از خط قرمزهای پلیس و برنامه‌های اصلی و روزانه پلیس راهور است و در این زمینه هیچ‌گونه چشم‌پوشی از تخلفات صورت نمی‌گیرد.

سرهنگ کشیر با بیان اینکه رویکرد پلیس در برخورد با تخلفات، فرهنگی و ایجابی است، تصریح کرد: در صورت عبور رانندگان متخلف از خطوط قرمز تعیین‌شده، برخورد پلیس از رویکرد فرهنگی و ایجابی به برخورد سلبی و بازدارنده تغییر خواهد کرد.

وی درباره آمار تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون گفت: در این مدت بیش از ۲۳۴ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۱۲۷ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت اعمال قانون شده است. همچنین پوشش پلاک بیش از ۱۲۷ هزار وسیله نقلیه رفع اثر شده و ۴۶۰ نفر از متخلفان نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار مهرماه امسال نیز اظهار کرد: در این ماه بیش از ۴۹ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۲۴ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت اعمال قانون شده است. همچنین پوشش پلاک حدود ۱۱ هزار دستگاه رفع اثر و ۱۲۲ نفر از متخلفان به مراجع قضایی اعزام شدند.

سرهنگ کشیر در تشریح تفاوت برخورد قانونی با پوشش پلاک و دستکاری اعداد آن گفت: در مواردی که راننده صرفاً پلاک را پوشانده و تغییری در اعداد و ارقام آن ایجاد نکرده باشد، پوشش در همان محل رفع اثر می‌شود، آموزش‌های لازم به راننده ارائه و وی اعمال قانون می‌شود؛ اما وسیله نقلیه توقیف نخواهد شد.

وی ادامه داد: در مقابل، دستکاری یا مخدوش کردن اعداد و ارقام پلاک علاوه بر تخلف، جرم محسوب می‌شود و در این موارد وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل شده و راننده نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

تأکید بر نقش خانواده در فرهنگ‌سازی ترافیکی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش خانواده در شکل‌گیری رفتارهای ترافیکی کودکان گفت: فرزندان از سنین پایین رفتار والدین را مشاهده و الگوهای رفتاری خود را از خانواده دریافت می‌کنند؛ بنابراین رعایت قوانین و مقررات از سوی والدین می‌تواند در نهادینه شدن فرهنگ قانون‌مداری در نسل آینده و تسری آن به جامعه مؤثر باشد.

ادامه طرح مهرآفرینان تا پایان سال

سرهنگ کشیر همچنین درباره طرح مهرآفرینان پلیس راهور پایتخت اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک از مهرماه امسال در مدارس ابتدایی دخترانه آغاز شده و تاکنون ۳۵۰ مدرسه را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به بازخورد مثبت والدین و مدیران مدارس از اجرای این طرح افزود: اجرای طرح مهرآفرینان موجب افزایش اعتماد و تعامل میان خانواده‌ها، پلیس و جامعه شده است و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کشیر در پایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری پلیس راهور تهران بزرگ، پوشش کامل ۶۰۵ مدرسه ابتدایی دخترانه پایتخت در قالب طرح مهرآفرینان تا پایان سال جاری است.

برچسب ها: فیروز کشیر ، پلیس راهور تهران بزرگ ، پلاک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بدون شرح

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

شلیک به خودی از رسانه ملی!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

در ساختن آینده هم‌عهدیم

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار