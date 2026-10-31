فرسایش استراتژیک در جبهه عربستان با تهدید تأسیسات انرژی

تلاش‌های ریاض برای تغییر موازنه نظامی در یمن با حمله نظامی و نیروهای نیابتی، با شکست مواجه شده و منجر به ایجاد معادلات جدیدی در حوزه امنیت انرژی منطقه شده است.

جوان آنلاین: وبگاه خبری المسیره یمن در مقاله ای با اشاره به تحولات اخیر جنگ در این کشور نوشت که تنش‌های نظامی و سیاسی در یمن با تغییر معادلات قدرت در منطقه، وارد مرحله جدیدی شده است. در حالی که صنعا بر ضرورت تغییر رویکرد ریاض و گذار به توافق صلح پایدار تأکید دارد، اقدامات نظامی اخیر عربستان در مناطق مختلف یمن، به نظر می‌رسد بر آتش تقابل میان دو طرف افزوده است.

تلاش برای تغییر معادلات و پیام‌های تند صنعا به ریاض

گزارش‌ها حاکی از آن است که صنعا همواره از ورود به رویارویی نظامی مستقیم با عربستان خودداری کرده و تمرکز خود را بر مقابله با تهدیدات منطقه‌ای معطوف کرده است. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که پس از مدتی تقابل مستقیم با نیروهای آمریکایی و صهیونیستی در پی وقایع غزه، موازنه قدرت در منطقه به‌طور چشمگیری تغییر کرده است.

به نوشته المسیره منابع نزدیک به جریان‌های سیاسی در صنعا تأکید می‌کنند که ریاض با وجود تجربه‌ شکست در سال‌های طولانی جنگ، همچنان به جای بازگشت به میز مذاکره برای دستیابی به یک توافق صلح جامع و پایدار، بر مسیر تقابل نظامی اصرار می‌ورزد. از دیدگاه صنعا، منافع عربستان در پاسخ به مطالبات عادلانه یمنی‌ها و پایان دادن به محاصره است، اما رفتارهای اخیر ریاض نشان‌دهنده عدم درک تغییر موازنه قدرت در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

پاسخ صنعا به حملات صهیونیست‌ها

واکنش تند انصارالله یمن، در پی حملات اخیر عربستان به فرودگاه صنعا و سایر مناطق، با تکیه بر اصل «معادله تقابل» انجام شده است. صنعا در پاسخ به حملات هوایی عربستان به مناطق غیرنظامی، اعلام کرده است که به سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» روی آورده است.

این رویکرد جدید شامل هدف قرار دادن پایگاه‌های هوایی و فرودگاه‌هایی است که از آن‌ها برای حملات به مردم یمن استفاده می‌شود؛ همچنین هدف قرار دادن تأسیسات انرژی که هزینه‌های جنگ را تأمین می‌کنند، از جمله محورهای اصلی این پاسخ نظامی عنوان شده است.

موفقیت‌های میدانی انصارالله و چالش‌های نظامی عربستان

در حالی که عربستان سعودی سال‌هاست صدها میلیارد دلار برای تجهیز نیروهای خود در سواحل غربی، مأرب، الجوف و التعز هزینه کرده است، گزارش‌های میدانی از شکستی سنگین برای این نیروها در برابر عملیات‌های دقیق صنعا خبر می‌دهند. عملیات‌های اخیر در سواحل غربی و مناطق الجوف و تعز، که برخی ناظران آن را «پیروزی‌های معجزه‌آسای نظامی» توصیف می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف توان عملیاتی نیروهای تحت حمایت ریاض در برابر استراتژی‌های جدید صنعا است.

بحران انسانی و فشار بر اقتصاد عربستان

همزمان با تشدید درگیری‌ها، حملات هوایی عربستان به بیمارستان‌ها، بازارها و مسیرهای تردد شهروندان یمنی، موج جدیدی از محکومیت‌های انسانی را برانگیخته است. این درگیری‌ها تنها به جبهه‌های جنگ محدود نمی‌شود، بلکه با هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات حساس، فشار بر اقتصاد و امنیت انرژی در منطقه نیز افزایش یافته است.

در نهایت، با توجه به بن‌بست نظامی و شکست نیروهای نیابتی عربستان در بسیاری از جبهه‌ها، تحلیل‌گران بر این باورند که تنها راه خروج از این بحران، توقف فوری حملات و رفع محاصره یمن از سوی ریاض است؛ چرا که تداوم سیاست‌های فعلی، تنها به افزایش انزوا و هزینه‌های سنگین برای طرف‌های درگیر منجر خواهد شد.

شکست تلاش‌های میدانی در الجوف و مأرب

طبق گزارش‌های رسیده از شرق استان الجوف، تلاش‌های جدید نیروهای سعودی برای پیشروی میدانی با مقاومت شدید نیروهای مسلح یمن روبرو شده است. گزارش‌های نظامی حاکی از آن است که تلاش برای تحرک نیروهای سعودی در این مناطق با پاسخ قاطع یمنی‌ها، از جمله استفاده از موشک‌ها و پهپادها، همراه بوده است. این درگیری‌ها منجر به تخریب تجهیزات نظامی و تلفات قابل توجهی در میان نیروهای حاضر در جبهه الجوف شده است.

المسیره به نقل از کارشناسان نظامی می‌افزاید که جغرافیای یمن عرصه ای آسان برای تحقق اهداف عربستان نیست و نیروهای محلی در استان‌هایی نظیر الجوف و مأرب، توانایی بالایی در خنثی‌سازی تحرکات دشمن از خود نشان داده‌اند.

تغییر موازنه نظامی با حمله به شریان‌های اقتصادی ریاض

یکی از مهم‌ترین ابعاد تحولات اخیر، انتقال نوع مقابله از جبهه‌های دفاعی به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد عربستان است. با توجه به تداوم حملات هوایی ریاض به صنعا و سایر شهرها، صنعا سیاست «تقابل با تقابل» را در پیش گرفته است.

در همین راستا، تحلیلگران بر این باورند که تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های شرکت «آرامکو» در قلب استراتژی جدید صنعا قرار گرفته‌اند. هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها، فراتر از یک اقدام نظامی ساده، و پیامی است مبنی بر اینکه هزینه‌های جنگ و پیامدهای آن، دیگر در مرزهای یمن محدود نخواهد ماند و مستقیماً به منابع مالی تأمین‌کننده تحالف‌های منطقه‌ای در عربستان آسیب خواهد زد.

آمار تکان‌دهنده حملات هوایی سعودیها

بر اساس آمارهای منتشر شده، شدت حملات عربستان در روزهای اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. این حجم از حملات، نشان‌دهنده بن‌بست نظامی ریاض در رسیدن به اهداف سیاسی خود و تلاش برای تحت فشار قرار دادن جامعه و زیرساخت‌های یمن است.

انزوای نیروهای نیابتی و تغییر ساختار جنگ

المسیره در بخش دیگری از تحلیل خود تأکید می‌کند که نیروهای تحت حمایت عربستان، به‌ویژه در مناطق حساس مانند تعز، با بحران شدید و محدودیت جغرافیایی روبرو شده‌ و در حال عقب‌نشینی به مناطق محدودتر هستند.

این کارشناسان معتقدند که انتقال از مرحله دفاعی به مرحله «تثبیت و کنترل مناطق آزاد شده» توسط نیروهای یمنی، نشان‌دهنده تغییر ماهیت جنگ است. به نظر می‌رسد استراتژی جدید صنعا بر این اصل استوار است که هرگونه تجاوز به حاکمیت یمن یا تداوم محاصره، با پاسخ‌هایی در سطح استراتژیک و اقتصادی در قلب اقتصاد عربستان مواجه خواهد شد.

در نهایت، با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد مسیر دستیابی به آرامش تنها از طریق توقف فوری حملات هوایی و پایان دادن به محاصره یمن میسر باشد؛ چرا که تداوم سیاست فعلی، تنها به افزایش ریسک‌های امنیتی و اقتصادی برای تمامی بازیگران منطقه منجر خواهد شد.