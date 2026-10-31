دادگاه عالی فرانسه مسیر اصلی راهپیمایی در مرکز پاریس را ممنوع کرد

دادگاه عالی فرانسه با لغو حکم دادگاه پاریس، برگزاری راهپیمایی اعتراضی در مسیر میدان باستیل تا میدان ناسیون را ممنوع و مسیر حاشیه شهر را تأیید کرد.

جوان آنلاین: دادگاه عالی فرانسه حکم دادگاه پاریس برای صدور مجوز راهپیمایی اعتراضی روز شنبه در مسیر میدان باستیل تا میدان ناسیون در مرکز پایتخت را لغو کرد. این مسیر از سوی برگزارکنندگان اعتراضات اصلی پیشنهاد شده بود.

به گزارش مهر، دادگاه پاریس شامگاه جمعه ممنوعیت این مسیر را که از سوی پلیس اعمال شده بود، لغو کرد؛ اما اداره پلیس پاریس بلافاصله به این تصمیم اعتراض کرد و دادگاه عالی صبح شنبه به نفع پلیس رأی داد.

بر این اساس، راهپیمایی در مسیر اولیه پیشنهادی پلیس، از پورت دو بانیوله تا پورت دو شارانتون در حاشیه پاریس، برگزار خواهد شد.