جوان آنلاین:در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۲ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد با این حال پیش‌بینی می‌شود تا روز آینده از کیفیت هوا، کاسته شود.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸۰ روز در وضعیت قابل‌قبول، ۳۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.