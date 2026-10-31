کد خبر: 1387580
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

کارنی: برای توافق تجاری می‌توانم منتظر بمانم تا دوران ترامپ سپری شود

کانادا نخست وزیر کانادا می‌گوید که اگر دولتش نتواند با موفقیت در مورد یک پیمان تجاری مناسب با دولت ترامپ مذاکره کند، آماده است تا منتظر بماند تا رئیس جمهور جدید آمریکا این توافق را نهایی کند.

جوان آنلاین: مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادای در مصاحبه‌ای با پولیتیکو «سیاست مردد» رئیس جمهور دونالد ترامپ در قبال جنگ روسیه و اوکراین را «غیرمفید» توصیف کرد و گفت: کانادایی‌ها از تحریکات دیپلماتیک واشنگتن خسته شده‌اند

به گزارش ایسنا، اظهارات کارنی، که پس از پایان اجلاس با مقامات اتحادیه اروپا بیان شد، صریح‌ترین واکنش به واشنگتن  پس از ماه‌ها لفاظی و تحریکات ترامپ است.

مذاکرات تجاری بین آمریکا و کانادا از زمان خروج کانادا از مذاکرات در ماه اوت، با سرعتی کند پیش رفته است و تعرفه‌های جدیدی در پاییز امسال توسط هر دو طرف اعمال شده است.

کارنی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت لزوم، منتظر رئیس جمهور جدید خواهد ماند، پاسخ مثبت داد.

کارنی به پولیتیکو گفت: «اگر لازم باشد، مجبور خواهیم بود. خانواده‌های آمریکایی، مشاغل آمریکایی نیز به همین دلیل ضرر خواهند کرد. آنها در این شرایط برنده نیستند.»

مخاطرات سیاسی پیرامون بن‌بست تجاری در ایالات متحده همچنان رو به افزایش است، جایی که رأی‌دهندگانی که از هزینه انرژی و کالاهای مصرفی ناراحت هستند، آماده می‌شوند تا در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه در مورد دولت ترامپ قضاوت کنند. چندین مورد از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی در ایالت‌های مرزی، به ویژه حساس به روابط تجاری کانادا، از جمله میشیگان و مین، در حال برگزاری است.

سفارت آمریکا در اتاوا در روزهای اخیر با توزیع سندی به خبرنگاران که مقامات دولتی کانادا را به «دخالت احتمالی در انتخابات ایالات متحده» متهم می‌کرد، به تنش‌ها افزود. سفیر جنجالی ایالات متحده، پیت هوکسترا، در پادکستی که بعداً منتشر شد، گفت که هیچ تصمیم «قطعی» از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر دخالت نامناسب چهره‌های سیاسی کانادا در انتخابات وجود نداشته است.

کارنی از بیان اینکه آیا نگرانی‌هایی را در مورد اظهارات هوکسترا یا سایر مقامات آمریکایی با ترامپ مطرح کرده است یا خیر، خودداری کرد و توضیح داد که تمرکز او در گفتگوها با رئیس جمهور آمریکا بر سیاست تجاری و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ در اوکراین و ایران بوده است. اما او به روشنی بیان کرد که رویکرد دولت ایالات متحده، کانادا را با آنها بیگانه کرده است.

کارنی گفت: «فکر می‌کنم کانادایی‌ها از این موضوع خسته شده‌اند. فکر می‌کنم این کاملاً واضح است.»

نخست وزیر کانادا که در سال ۲۰۲۵ و در پی موجی از واکنش‌های میهن‌پرستانه علیه دولت ترامپ، از حزب لیبرال چپ میانه انتخاب شد، به چهره‌ای محوری در سیاست فراآتلانتیک تبدیل شده است، زیرا او از همبستگی میان قدرت‌های میانی تحت فشار ایالات متحده و چین حمایت می‌کند. برخی از رهبران اتحادیه اروپا، به‌ویژه اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیشنهاد اعطای جایگاهی جدید به کانادا به عنوان «عضو وابسته» در کنفدراسیون قاره‌ای را داده‌اند، ایده‌ای که کارنی در مفهوم آن را تأیید کرده است. اما مخالفت در داخل اتحادیه اروپا، به‌ویژه از سوی آلمان، تلاش‌ها برای پیشبرد پیشنهاد فون در لاین در مونترال را خنثی کرد.

کارنی گفت که رابطه کانادا و اتحادیه اروپا بر «همکاری عمیق در زمینه فناوری، تجارت، فرهنگ، تحقیقات و آموزش» بنا خواهد شد. کارنی گفت، بخشی از این همکاری باید شامل ایجاد قابلیت‌های فناوری برای کاهش وابستگی به ابرقدرت‌های جهانی باشد. نخست وزیر بدون ذکر نام ایلان ماسک، به کاهش اخیر سرعت سرویس ماهواره‌ای استارلینک به اوکراین - که گفته می‌شود به دستور خود ماسک بوده است - به عنوان نمونه‌ای از آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی بیش از حد به فناوری متعلق به کشورهای دیگر یا یک شرکت خصوصی واحد اشاره کرد. کارنی گفت: "اگر به یک سیستم ماهواره‌ای متصل هستید که یک میلیاردر، تقریباً تریلیونر، تصمیم می‌گیرد آن را در یک لحظه خاموش کند یا نه، این ایده خوبی نیست." کارنی اذعان کرد که هیچ راه سریعی برای جایگزینی وابستگی کانادا و اروپا به فناوری آمریکایی وجود ندارد، اما استدلال کرد که "اشتراک دارایی‌های فضایی ما" با اروپا می‌تواند به ایجاد استقلال کانادا با سرعت بیشتری کمک کند. 

نخست‌وزیر کانادا نسبت به حمایت متزلزل آمریکا از اوکراین ابراز نگرانی کرد. در آستانه انتخابات آمریکا، ترامپ برخی از مجازات‌های اقتصادی علیه روسیه را به حالت تعلیق درآورده و در عین حال به دنبال دسترسی به گازوئیل روسیه است؛ اقدامی که امیدوار است به کاهش هزینه‌های انرژی منجر شود.

کارنی به سیاست خاصی از سوی ترامپ اشاره نکرد، اما به‌طور کلی از «نوسان در اقدامات ایالات متحده» در خصوص محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و همچنین تأمین توانمندی‌های دفاعی برای اوکراین سخن گفت. کارنی گفت: «این رویکرد کمکی نکرده است.»

او همچنین تهدیدهای ترامپ مبنی بر تلافی‌جویی در صورتی که کانادا و اتحادیه اروپا پیوند دیپلماتیک جدیدی به ضرر ایالات متحده ایجاد کنند را نادیده گرفت. 

کارنی که اخیراً چهار پیراهن از برند «بروکس برادرز» (Brooks Brothers) به عنوان هدیه از ترامپ دریافت کرده، گفت که هنوز هیچ‌کدام را نپوشیده است، اما اگر دو کشور به توافق برسند، آماده است آن‌ها را بپوشد. او گفت: «هنوز فرصتی برای پوشیدن این پیراهن‌ها پیش نیامده، چرا که ما هنوز توافق تجاری‌ای که برای هر دو طرف سودمند باشد، نداریم.» کارنی افزود: «فعلاً که در کمد لباس‌هایم مانده‌اند!.»

برچسب ها: مارک کارنی ، توافق تجاری ، ترامپ
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