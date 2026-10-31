سفر مستقیم تراکتور به عمان منتفی شد/ پرواز از استانبول به مقصد مسقط

به دلیل عدم همکاری عمانی‌ها، تیم فوتبال تراکتور ایران از ترکیه راهی این کشور خواهد شد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال تراکتور در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، روز دوشنبه هفته جاری به مصاف نفتچی ازبکستان می‌رود. در حالی که نماینده کشورمان با توجه به محدودیت‌های موجود در میزبانی، عمان را برای پذیرایی از حریفان آسیایی انتخاب کرده، این کشور اجازه پرواز مستقیم از ایران را نداده است.

در همین راستا با وجود تلاش‌های باشگاه تراکتور در چند روز گذشته و نامه نگاری‌های متعدد انجام شده، در نهایت برای دیدار مقابل نفتچی ازبکستان نیز اجازه پرواز مستقیم به تیم تراکتور از تبریز به مسقط داده نشد و قرار است این تیم بعدازظهر امروز (شنبه) از تبریز راهی شهر استانبول ترکیه شود و سپس از این شهر، به سمت عمان پرواز کند.

این اتفاق در دیدار تراکتور مقابل الشمال در هفته دوم لیگ نخبگان را نیز افتاده بود و نماینده کشورمان مجبور شد از بغداد راهی مسقط شود و سفری ۱۸ ساعته را پشت سر بگذارد.

باشگاه تراکتور در نامه‌ای رسمی، کنفدراسیون فوتبال آسیا را در جریان نامه‌نگاری‌ها و عدم همکاری کشور عمان قرار داده است.

دیدار تراکتور ایران - نفتچی ازبکستان ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه برگزار خواهد شد.