فرماندار دموکرات، تهدید به ممانعت از ورود گازوئیل روسیه به آمریکا کرد

در ادامه انتقاد مقامات دموکرات و جمهوری‌خواه از توافق دونالد ترامپ با مسکو بر سر واردات گاوزئیل، فرماندار نیوجرسی از تلاش برای ممانعت از پهلوگیری تانکرهای حامل سوخت روسیه به این ایالت به عنوان مرکز واردات و توزیع نفت در سواحل شرقی ایالات متحده خبر داد.

جوان آنلاین: فرماندار دموکرات نیوجرسی پس از محکوم کردن توافق ترامپ با مسکو بر سر واردات گازوئیل، آن را یک قرارداد «فاسد و غیرقانونی» نامید و تاکید کرد که به دنبال راه‌هایی برای ممانعت از ورود محموله‌های گازوئیل روسیه به این ایالت است.

میکی شریل در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حال بررسی گزینه‌هایی برای جلوگیری از پهلوگیری تانکرهای حامل گازوئیل روسیه در بنادر نیوجرسی به عنوان بزرگترین مرکز واردات و توزیع نفت در سواحل شرقی ایالات متحده است.

این مقام ایالتی گفت که «دونالد ترامپ هیچ کاری برای کاهش قیمت [بنزین]، گازوئیل و یا هزینه‌های دیگر انجام نمی‌دهد. قرارداد واردات گاوزئیل ترامپ با پوتین غیرقانونی است و من در حال ارزیابی گزینه‌هایی برای جلوگیری از ورود آن به بنادر نیوجرسی هستم.»

اظهارات شریل در حالی مطرح می‌شود که قرار بود سه تانکر حامل ۱۴۰ هزار تن گازوئیل روسیه در روزهای پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به بنادر ایالات متحده برسند که اولین محموله‌هایی پس از توافق ترامپ با روسیه برخلاف قانون تحریم‌ها علیه این کشور خواهد بود.

ترامپ در تلاش برای کاهش بهای گاوزئیل در امریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای ۱۲ آبان، در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) گفت که روسیه به زودی بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازارهای ایالات متحده و جهان عرضه خواهد کرد.

بر اساس این توافق، ۵۰۰ هزار تن گازوئیل دیگر هم قرار است در ماه نوامبر (آبان) و یک میلیون تن ماه بعدی میلادی عرضه شود.

پس از اعلام این توافق، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک مجوز ۶ ماهه برای لغو موقت محدودیت‌های تحریمی بر واردات گازوئیل روسیه صادر کرد و اجازه داد محموله‌ها تا آوریل ۲۰۲۷ (فروردین ۱۴۰۶) عرضه شوند.

تلگراف با اشاره به این نکته که توافق یاد شده برخلاف تلاش غرب برای منزوی کردن اقتصاد روسیه پس از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) است، خاطرنشان می‌کند: از سه تانکری که حامل گازوئیل روسیه هستند و از بندر «سن پترزبورگ» راهی آمریکا شده اند، یکی تحت تحریم‌های واشنگتن و دیگری در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد که پرسش‌هایی در مورد پیامدهای قانونی چنین اقدامی مطرح کرده است.

از سوی دیگر، سازمان «گرین‌پیس» (Greenpeace) فعال در حوزه محیط زیست اعلام کرده است که دستکم سه تانکر دیگر حامل گازوئیل روسیه به سمت آمریکا در حال حرکت هستند.

این توافق تاکنون انتقادهای بسیاری از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به دنبال داشته است و قانونگذاران معتقدند اقدام وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد معافیت تحریمی روسیه غیرقانونی است. منتقدان می‌گویند که این وزارتخانه نمی‌تواند قانون پایان واردات نفت روسیه را که در سال ۲۰۲۲ به تصویب کنگره رسید را لغو کند.

روز دوشنبه هفته گذشته، دموکرات‌های ارشد با همراهی تام تیلیس سناتور جمهوری‌خواه به شرکت‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت کمک به ورود گازوئیل روسیه به ایالات متحده، ممکن است با تحقیقات روبرو شوند. یک روز بعد، ریچارد بلومنتال عضو دموکرات کمیته خدمات مسلح سنا نیز در نامه‌ای به دو شرکت کشتیرانی که تانکرهایشان حامل سوخت روسیه است، خواست که به جای ادامه مسیر، کشتی‌ها را برگردانند.

تلگراف با اشاره به هشدار فرماندار نیوجرسی تاکید کرده که مشخص نیست وی چه اختیاراتی برای ممانعت از پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر نیوجرسی دارد.

همزمان گزارش‌ها حاکی است که کاخ سفید برای یافتن خریدار گازوئیل روسیه با مشکل مواجه شده و منابع صنعت نفت با وجود تخفیف‌های زیاد از اشتیاق کم معامله‌گران خبر می‌دهند.

گروه انرژی راپیدان (REG) نیز اعلام کرده است که شرکت‌ها نسبت به خطرات قانونی برای اعتبار تجاری خود محتاط هستند و افزود که این محموله‌ها در نهایت ممکن است به جای آمریکا به سمت برزیل حرکت کنند.