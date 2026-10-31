کارنی: وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا بیش از حد افزایش یافته است

مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا در گفت‌وگو با شبکه دویچه‌وله با اشاره به لزوم کاهش وابستگی اقتصادی کشورش به آمریکا، بر تقویت همکاری‌ها با اتحادیه اروپا و تنوع‌بخشی به روابط تجاری و بین‌المللی اتاوا تاکید کرد.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری دویچه‌وله در گزارشی نوشت: مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا روز جمعه(۸ آبان) پس از گفت‌وگو با رهبران اتحادیه اروپا در مونترال با شبکه دویچه‌وله مصاحبه کرد. این مذاکرات با هدف بررسی جزئیات ایجاد شراکتی نزدیک‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا برگزار شد.

دویچه‌وله نوشت: کارنی در بحبوحه مذاکرات دشوار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بزرگ‌ترین شریک تجاری کانادا، گفت که او و دیگر شهروندان این کشور به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد کانادا بیش از اندازه به قدرت اقتصادی همسایه جنوبی خود وابسته است.

او گفت: درسی که ما کانادایی‌ها به طور کلی گرفته‌ایم این است که بیش از حد به آمریکا وابسته‌ایم و پیوندهای اقتصادی ما با این کشور بیش از اندازه نزدیک است.

وی تاکید کرد: باید توانمندی‌های داخلی خود را تقویت کنیم، روابطمان را متنوع‌تر سازیم و همکاری با کشورهای همسو در عرصه بین‌المللی را گسترش دهیم.

کارنی درباره مذاکرات با اتحادیه اروپا و تقویت روابط چه گفت؟

دویچه‌وله نوشت: هیاتی از اتحادیه اروپا به ریاست اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا روز جمعه در مونترال با کارنی و دیگر مقام‌های کانادایی دیدار و گفت‌وگو کردند.

این شبکه خبری افزود: موضوع اصلی مذاکرات، طرح پیشنهادی فون‌درلاین برای ایجاد جایگاهی با عنوان «عضویت وابسته» بود. این جایگاه که تاکنون برای هیچ کشور دیگری تعریف نشده است، در حالی مطرح شده که دولت فریدریش مرتس صدراعظم آلمان با ایجاد چنین عنوانی مخالفت می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد کارنی از این پیشنهاد حمایت می‌کند.

او در گفت‌وگو با کاتارینا کرول، خبرنگار دویچه‌وله، در برج بندر مونترال گفت: به نظر من، مزیت اقدام مشترک ما این است که صرف‌نظر از اصطلاح دقیقی که برای آن به کار می‌رود، چند موضوع کاملا روشن است. رئیس کمیسیون اروپا از عنوان عضویت وابسته استفاده می‌کند و ما نیز همین عنوان را به کار می‌بریم.

کارنی در توضیح این مفهوم افزود: منظور، نزدیک‌ترین نوع مشارکت ممکن بدون عضویت کامل در اتحادیه اروپاست، زیرا کانادا از نظر جغرافیایی در اروپا قرار ندارد و بنابراین نمی‌تواند به این اتحادیه ملحق شود.