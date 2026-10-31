روسیه: غرب دنبال افزایش نفوذ در شورای امنیت سازمان ملل است

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که هنوز الگوی اصلاحات شورای امنیت شکل نگرفته است و مسکو با تلاش غرب برای وارد کردن متحدان خود به این شورا مخالفت خواهد کرد.

جوان آنلاین: آنا یوستیگنیوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد که تاکنون مدل مورد توافقی برای اصلاح شورای امنیت این سازمان که از حمایت اکثریت کشورهای عضو برخوردار باشد، تدوین نشده است.

به گزارش مهر، وی افزود: روسیه با تلاش کشورهای غربی برای وارد کردن متحدان خود از اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به شورای امنیت مخالفت خواهد کرد.

یوستیگنیوا با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره اصلاحات این شورا اظهار داشت که برخی کشورهای غربی، با وجود برخورداری از نمایندگی قابل توجه در شورای امنیت، درصدد افزایش حضور متحدان خود در این نهاد هستند.

این دیپلمات روس تأکید کرد که مسکو با چنین رویکردی مقابله خواهد کرد.

بحث اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد با محورهایی مانند افزایش تعداد اعضا، گسترش نمایندگی کشورهای درحال‌توسعه و نحوه توزیع کرسی‌های دائم و غیردائم ادامه دارد. روسیه در مواضع پیشین خود بر افزایش نقش کشورهای آفریقایی تأکید کرده و با گسترش حضور کشورهای توسعه‌یافته و متحدان غرب در این شورا مخالفت کرده است.