کد خبر: 1387574
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷
جامعه » اخبار كلی

معرفی ۴۶۰ راننده متخلف تهرانی به مراجع قضایی بابت دستکاری پلاک خودرو

تخلفات رانندگی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۲۳۴ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۱۲۷ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت در پایتخت اعمال قانون و ۴۶۰ نفر به دلیل دستکاری یا مخدوش کردن پلاک به مراجع قضایی اعزام شدند.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر روز شنبه با اشاره به رعایت حقوق شهروندی و مطالبات مردمی در بحث تخلفات پلاک اظهار کرد: راننده ای که در اعداد و ارقام پلاک دست کاری می کند، حقوق دیگر شهروندان را تضییع می کند؛ این رفتار نادرست نه تنها برای خود فرد، بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز خطرآفرین است و فرزندان ما از رفتار ناپسند ما نیز تقلید می کنند.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه پوشش پلاک و نیز مخدوش سازی پلاک، افزود: گذاشتن زنجیر و قفل روی پلاک، بستن پلاک با کش به گونه ای که برخی اعداد دیده نشود، پوشاندن پلاک با پارچه یا ماسک و یا موارد مشابه، ممنوع است و علاوه بر تخلف در برخی موارد زمینه ساز وقوع جرم است.

سرهنگ کشیر با اشاره به تشکیل قرارگاه پلاک در پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات پلاک یکی از خط قرمزهای پلیس و از برنامه های اصلی و روزانه راهور است؛ پلیس راهور تهران بزرگ به هیچ وجه از این تخلفات چشم پوشی نمیکند.

وی رویکرد پلیس را در همه حال بصورت فرهنگی و ایجابی اعلام کرد و در صورت رد شدن از خط قرمز تعیین شده توسط برخی از رانندگان متخلف از حالت فرهنگی و ایجابی خارج شده و به صورت سلبی و بازدارنده خواهد بود.

سرهنگ کشیر آمار اعمال قانون تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را اعلام کرد:

اعمال قانون کل تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۲۳۴ هزار فقره

اعمال قانون کل تخلفات پلاک موتورسیکلت: بیش از ۱۲۷ هزار فقره

رفع اثر پوشش پلاک: بیش از ۱۲۷ هزار دستگاه

اعزام متخلفان به دادسرا: ۴۶۰ نفر

سرهنگ کشیر در ادامه آمار اعمال قانون تخلفات پلاک در مهرماه ۱۴۰۵ را نیز اعلام کرد:

اعمال قانون کل تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۴۹ هزار فقره

اعمال قانون کل تخلفات پلاک موتورسیکلت: بیش از ۲۴ هزار فقره

رفع اثر پوشش پلاک: حدود ۱۱ هزار دستگاه

اعزام به دادسرا: ۱۲۲ نفر

سرهنگ کشیر درباره تفاوت برخورد با پوشش پلاک و دستکاری آن توضیح داد: متخلفانی که فقط پوشش پلاک انجام داده و در اعداد و ارقام دستکاری نکرده اند، در همان محل رفع اثر پوشش پلاک انجام میشود، آموزش های لازم به آنها ارائه و اعمال قانون نیز صورت می گیرد؛ اما وسیله نقلیه در پارکینگ توقیف نمی شود. اما اگر کسی اعداد و ارقام پلاک را دستکاری یا مخدوش کند، علاوه بر تخلف، مرتکب جرم شده و مجرم شناخته می شود. در این صورت وسیله نقلیه علاوه بر توقیف در پارکینگ ، راننده نیز به مراجع قضایی معرفی می شود.

۳۵۰ مدرسه در پوشش طرح مهرآفرینان راهور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خانواده در فرهنگ سازی ترافیکی گفت: نظریه پردازان مهم دنیا معتقدند فرزندان بین ۲ تا ۴ سال در خانواده عملاً مفهومی از اخلاق و قانون نمی دانند؛ اما در سن ۵ تا ۷ سال قواعد و قانون های اجتماعی را از خانواده و والدین یاد میگیرند و در ۸ تا ۱۱ سال با ورود به جامعه، به صورت قانونمند آموزش می بینند و تجربه های اجتماعی کسب می کنند. بنابراین اگر والدین قانون را رعایت کنند و تخلف نکنند، فرزند شان نیز این رفتار صحیح را یاد میگیرند و به کل جامعه تسری پیدا خواهد کرد.

سرهنگ کشیر در پایان درباره طرح مهرآفرینان پلیس راهور پایتخت نیز گفت: این طرح با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک در مهرماه سال جاری از مدارس ابتدایی دخترانه آغاز شده است و تاکنون ۳۵۰ مدرسه را پوشش داده است.

بازخوردهای دریافت شده از سوی والدین دانش آموزان و اولیای مدارس مثبت بوده و اعتماد بین والدین، پلیس و جامعه افزایش یافته است. در نتیجه با توجه به بازخورد مثبت از سوی خانواده و مدیران مدارس، این طرح تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت کل ۶۰۵ مدرسه ابتدایی دخترانه پایتخت را تحت پوشش قرار خواهد داد.عدم توجه به جلو در یک چشم به هم زدن ۳ اتفاق ناگوار را در بزرگراه امام علی(ع) رقم زد

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران اظهار کرد: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

سرهنگ کشیر گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

ضمنا؛ حوالی ساعت ۰۲:۱۰ دقیقه بامداد در مسیر «شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) قبل از حکیم» یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با ۳ عابر پیاده برخورد می کند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

جزئیات بیشتر وقوع این تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: رانندگان گرامی بزرگراه‌ها محل رانندگی با سرعت بالا نیستند لحظه‌ای غفلت، عدم توجه به جلو یا ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه می‌تواند حادثه‌ای ناگوار را رقم بزند. با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ تمرکز و پرهیز از عجله، مراقب جان خود و دیگر کاربران ترافیک باشید چرا که رسیدن به مقصد زمانی ارزشمند است که سلامت به آن برسید.

برچسب ها: پلیس راهور تهران بزرگ ، تخلفات رانندگی ، پلاک مخدوش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بدون شرح

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

شلیک به خودی از رسانه ملی!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

در ساختن آینده هم‌عهدیم

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار