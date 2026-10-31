معرفی ۴۶۰ راننده متخلف تهرانی به مراجع قضایی بابت دستکاری پلاک خودرو

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۲۳۴ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۱۲۷ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت در پایتخت اعمال قانون و ۴۶۰ نفر به دلیل دستکاری یا مخدوش کردن پلاک به مراجع قضایی اعزام شدند.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر روز شنبه با اشاره به رعایت حقوق شهروندی و مطالبات مردمی در بحث تخلفات پلاک اظهار کرد: راننده ای که در اعداد و ارقام پلاک دست کاری می کند، حقوق دیگر شهروندان را تضییع می کند؛ این رفتار نادرست نه تنها برای خود فرد، بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز خطرآفرین است و فرزندان ما از رفتار ناپسند ما نیز تقلید می کنند.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه پوشش پلاک و نیز مخدوش سازی پلاک، افزود: گذاشتن زنجیر و قفل روی پلاک، بستن پلاک با کش به گونه ای که برخی اعداد دیده نشود، پوشاندن پلاک با پارچه یا ماسک و یا موارد مشابه، ممنوع است و علاوه بر تخلف در برخی موارد زمینه ساز وقوع جرم است.

سرهنگ کشیر با اشاره به تشکیل قرارگاه پلاک در پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات پلاک یکی از خط قرمزهای پلیس و از برنامه های اصلی و روزانه راهور است؛ پلیس راهور تهران بزرگ به هیچ وجه از این تخلفات چشم پوشی نمیکند.

وی رویکرد پلیس را در همه حال بصورت فرهنگی و ایجابی اعلام کرد و در صورت رد شدن از خط قرمز تعیین شده توسط برخی از رانندگان متخلف از حالت فرهنگی و ایجابی خارج شده و به صورت سلبی و بازدارنده خواهد بود.

سرهنگ کشیر آمار اعمال قانون تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را اعلام کرد:

اعمال قانون کل تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۲۳۴ هزار فقره

اعمال قانون کل تخلفات پلاک موتورسیکلت: بیش از ۱۲۷ هزار فقره

رفع اثر پوشش پلاک: بیش از ۱۲۷ هزار دستگاه

اعزام متخلفان به دادسرا: ۴۶۰ نفر

سرهنگ کشیر در ادامه آمار اعمال قانون تخلفات پلاک در مهرماه ۱۴۰۵ را نیز اعلام کرد:

اعمال قانون کل تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۴۹ هزار فقره

اعمال قانون کل تخلفات پلاک موتورسیکلت: بیش از ۲۴ هزار فقره

رفع اثر پوشش پلاک: حدود ۱۱ هزار دستگاه

اعزام به دادسرا: ۱۲۲ نفر

سرهنگ کشیر درباره تفاوت برخورد با پوشش پلاک و دستکاری آن توضیح داد: متخلفانی که فقط پوشش پلاک انجام داده و در اعداد و ارقام دستکاری نکرده اند، در همان محل رفع اثر پوشش پلاک انجام میشود، آموزش های لازم به آنها ارائه و اعمال قانون نیز صورت می گیرد؛ اما وسیله نقلیه در پارکینگ توقیف نمی شود. اما اگر کسی اعداد و ارقام پلاک را دستکاری یا مخدوش کند، علاوه بر تخلف، مرتکب جرم شده و مجرم شناخته می شود. در این صورت وسیله نقلیه علاوه بر توقیف در پارکینگ ، راننده نیز به مراجع قضایی معرفی می شود.

۳۵۰ مدرسه در پوشش طرح مهرآفرینان راهور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خانواده در فرهنگ سازی ترافیکی گفت: نظریه پردازان مهم دنیا معتقدند فرزندان بین ۲ تا ۴ سال در خانواده عملاً مفهومی از اخلاق و قانون نمی دانند؛ اما در سن ۵ تا ۷ سال قواعد و قانون های اجتماعی را از خانواده و والدین یاد میگیرند و در ۸ تا ۱۱ سال با ورود به جامعه، به صورت قانونمند آموزش می بینند و تجربه های اجتماعی کسب می کنند. بنابراین اگر والدین قانون را رعایت کنند و تخلف نکنند، فرزند شان نیز این رفتار صحیح را یاد میگیرند و به کل جامعه تسری پیدا خواهد کرد.

سرهنگ کشیر در پایان درباره طرح مهرآفرینان پلیس راهور پایتخت نیز گفت: این طرح با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک در مهرماه سال جاری از مدارس ابتدایی دخترانه آغاز شده است و تاکنون ۳۵۰ مدرسه را پوشش داده است.

بازخوردهای دریافت شده از سوی والدین دانش آموزان و اولیای مدارس مثبت بوده و اعتماد بین والدین، پلیس و جامعه افزایش یافته است. در نتیجه با توجه به بازخورد مثبت از سوی خانواده و مدیران مدارس، این طرح تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت کل ۶۰۵ مدرسه ابتدایی دخترانه پایتخت را تحت پوشش قرار خواهد داد.عدم توجه به جلو در یک چشم به هم زدن ۳ اتفاق ناگوار را در بزرگراه امام علی(ع) رقم زد

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران اظهار کرد: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

سرهنگ کشیر گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

ضمنا؛ حوالی ساعت ۰۲:۱۰ دقیقه بامداد در مسیر «شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) قبل از حکیم» یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با ۳ عابر پیاده برخورد می کند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

جزئیات بیشتر وقوع این تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: رانندگان گرامی بزرگراه‌ها محل رانندگی با سرعت بالا نیستند لحظه‌ای غفلت، عدم توجه به جلو یا ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه می‌تواند حادثه‌ای ناگوار را رقم بزند. با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ تمرکز و پرهیز از عجله، مراقب جان خود و دیگر کاربران ترافیک باشید چرا که رسیدن به مقصد زمانی ارزشمند است که سلامت به آن برسید.