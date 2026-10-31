تاکید هاوانا بر ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا/ واشنگتن ناگزیر به تغییر خواهد بود

وزیر امور خارجه کوبا تاکید کرد که این کشور تا هر زمان که لازم باشد در برابر فشارهای آمریکا مقاومت می‌کند و سیاست واشنگتن در قبال کوبا ناگزیر به تغییر خواهد بود.

جوان آنلاین: برونو رودریگس پارییا، در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، با اشاره به ناموفق بودن سیاست ایالات متحده علیه کوبا در طول شش دهه اخیر در برابر موفقیت سیاست مقاومت و سازگاری هاوانا در برابر این تجاوز، تاکید کرد: سیاست آمریکا در قبال کوبا تغییر خواهد کرد و «باید تغییر کند؛ این امر اجتناب‌ناپذیر است».

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه کوبا با بیان اینکه کانال‌های ارتباطی میان دو کشور همچنان فعال است، توضیح داد که این ارتباطات از طریق نشست‌های حضوری، تماس‌های تلفنی و پیام‌رسان واتس‌اپ ادامه دارد؛ با این حال، به گفته وی، پیشبرد مذاکراتی که به‌طور مستمر با تهدید همراه است، بسیار دشوار خواهد بود و «پیشرفت چندانی حاصل نمی‌شود».

رودریگس همچنین درخواست‌های مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، برای همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) را «غیرجدی» و «تا حدی کودکانه» توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که هیچ تصوری ندارم وزیر امور خارجه با انتشار این مطالب چه هدفی را دنبال می‌کند.

اصلاحات اقتصادی بدون تغییر ماهیت سوسیالیستی

وزیر خارجه کوبا در بخش دیگری از این مصاحبه به پیامدهای فشارهای اقتصادی آمریکا، از جمله محاصره نفتی و تحریم‌های ثانویه‌ای که از ژانویه سال جاری میلادی (دی ۱۴۰۴ ) به اجرا درآمده است، اشاره کرد؛ اقداماتی که به گفته وی، موجب سرگردانی هزاران کانتینر و دو برابر شدن مرگ‌ومیر کودکان شده است.

در پی این فشارها، دولت کوبا مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به فراهم کردن امکان فعالیت بانک‌های خصوصی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و لغو محدودیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت شرکت‌های خصوصی اشاره کرد.

با این حال، رودریگس تأکید کرد که این اصلاحات در پاسخ به خواسته‌های واشنگتن انجام نشده و اقتصاد کوبا همچنان ماهیت سوسیالیستی خود را حفظ خواهد کرد.

وی در دفاع از سیاست‌های هاوانا در برابر فشارهای آمریکا تصریح کرد: در طول این ۶۰ سال، سیاست آمریکا علیه کوبا موفق نبوده است، در حالی که سیاست مقاومت و سازگاری کوبا در برابر این تجاوز موفق عمل کرده است.

رأی مجمع عمومی سازمان ملل علیه محاصره آمریکا

این مصاحبه که به قلم جک نیکاس منتشر شده است، پس از تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه محاصره آمریکا بر کوبا انتشار یافت. این قطعنامه با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در همین ارتباط، میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، از کشورهایی که با حمایت از این قطعنامه خواستار پایان دادن به تشدید محاصره اقتصادی، تجاری و مالی این کشور شده بودند، قدردانی کرد.

حمایت گسترده کشورها از مخالفت با آنچه جنگ اقتصادی امپریالیستی خوانده شده است، در شرایطی رخ داد که مناقشات دیپلماتیک در عرصه چندجانبه و فشارهای کاخ سفید بر کشورهای مستقل برای تغییر رأی و خودداری از حمایت از کوبا ادامه داشت.

بر اساس این گزارش، این سی‌وچهارمین بار از سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۰) تاکنون است که جامعه جهانی با سیاست آمریکا در قبال کوبا مخالفت می‌کند و به آن «نه» می‌گوید.

افزایش خسارت‌های محاصره و تشدید بحران گردشگری

تصویب قطعنامه ارائه‌شده از سوی کوبا، بزرگ‌ترین کشور منطقه کارائیب، در شرایطی صورت گرفت که محدودیت‌های آمریکا علیه این کشور تشدید شده است.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، خسارت‌های منتسب به محاصره آمریکا در فاصله مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) تا فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴ ) به هشت میلیارد و ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با دوره پیشین، هفت درصد افزایش نشان می‌دهد. مجموع خسارت‌های انباشته‌شده ناشی از این محاصره طی بیش از شش دهه نیز با احتساب قیمت‌های جاری از ۱۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است.

محاصره نفتی و تحریم‌های ثانویه‌ای که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴ ) اعمال کرده، بحران بخش گردشگری کوبا را نیز تشدید کرده است؛ بخشی که یکی از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی این کشور و از مهم‌ترین منابع تأمین ارز خارجی آن به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش دفتر ملی آمار و اطلاعات کوبا (ONEI)، این کشور در فاصله ژانویه تا سپتامبر (شهریور-مهر) سال جاری میلادی ۴۷۷ هزار و ۷۰۷ گردشگر خارجی پذیرفته است. این رقم در مقایسه با ۸۹۰ هزار و ۱۴۰ گردشگر ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، کاهش ۳۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ماه‌های ژوئن (خرداد-تیر) و سپتامبر (شهریور-مهر) به‌ترتیب با ورود ۲۸ هزار و ۱۰۰ و ۲۷ هزار و ۳۵۴ گردشگر، کمترین آمار ورود گردشگران به کوبا را به خود اختصاص دادند.

کمبود شدید سوخت در پی محاصره نفتی آمریکا، از عوامل اصلی افت گردشگری این کشور عنوان شده است؛ وضعیتی که به توقف فعالیت‌های حمل‌ونقل و لغو مسیرهای کلیدی پروازی منجر شده است.

دولت کوبا همچنین در ژوئیه گذشته اذعان کرد که فشارهای آمریکا این کشور را به تعطیلی شماری از هتل‌ها وادار کرده و زمینه خروج شرکت‌های بین‌المللی را فراهم آورده است.

در همین چارچوب، هفت شرکت زنجیره‌ای هتلداری خارجی از کوبا خارج شده‌اند که در گزارش منتشرشده از ملیا، ایبروستار، بارسلو، بلو دایموند، آرچیپیلاگو اینترنشنال و ای‌تی‌جی نام برده شده است. این شرکت‌ها مدیریت ۴۶ درصد از بیش از ۸۰ هزار اتاق هتل کوبا را بر عهده داشتند.