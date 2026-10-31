جوان آنلاین: «نصرالدین عامر» رئیس هیات مدیره خبرگزاری یمنی «سبأ» و از رهبران انصارالله یمن تاکید کرد: ادامه تجاوز و محاصره علیه یمن، تأسیسات و منافع اقتصادی عربستان سعودی را در معرض نابودی قرار میدهد و پروژههای اقتصادی سعودی، بهویژه چشمانداز ۲۰۳۰، را بر باد می دهد.
به گزارش ایرنا، عامر در گفتوگو با المسیره بیان کرد: راهپیمایی مداوم یمنیها، پیام روشنی به رژیم سعودی دارد که مفادش این است که حاکمان و افسران آن مسئول کشتار مردم یمن و حملات مداوم و جنایات روزانه علیه آنها هستند.
حمله به آرامکو یعنی هدف قرار دادن منبع اصلی تامین مالی تجاوزگری علیه یمن
وی گفت: آرامکو در خط مقدم تأمین مالی جنگ علیه یمن قرار دارد و پول آن برای تأمین مالی جنگها و تجاوزها در منطقه، از جمله حمایت از دشمن اسرائیلی، استفاده میشود. جنایاتی که در جهان عرب و اسلام رخ میدهد، با منافع و سرمایههایی که این حملات را تأمین مالی میکنند، مرتبط است.
رئیس هیات مدیره خبرگزاری یمنی سبا، از هدف قرار دادن هدفمند تأسیسات آرامکو توسط نیروهای مسلح یمن تمجید و تأکید کرد که ادامه تجاوز عربستان، اعزام سربازان، افسران و سلاحهای بیشتر و به آتش کشیدن یمنیها در آتش جنگ، مستلزم واکنش مداوم علیه منابع تأمین مالی جنگ، و در درجه اول خود شرکت آرامکو، است.
او از سرمایهگذاران در آرامکو خواست تا هشدارهای نیروهای مسلح یمن را جدی بگیرند و تاکید کرد که ادامه تجاوزات و محاصره علیه عربستان میتواند سرمایهگذاریهای آنها را با توجه به هدف قرار گرفتن مداوم زیرساختهای این شرکت، در معرض خسارات قابل توجهی قرار دهد.
عامر تصریح کرد: تشدید محاصره عربستان سعودی و ادامه هدف قرار دادن منافع اقتصادی آن، بر برنامههای تنوع اقتصادی آن تأثیر منفی میگذارد و اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ را تضعیف میکند.
او هشدارهای قبلی «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن را یادآوری کرد که ادامه تجاوز و محاصره علیه مردم یمن با چشماندازهای سرمایهگذاری و اقتصادی عربستان سعودی مغایرت دارد.
نصرالدین عامر در بخشی دیگر از این گفتوگو اعلام کرد: افشای نام و تصاویر افسران سعودی در استانهای شبوه و سقطری، ادعاهای ریاض مبنی بر عدم حضور نیروهایش در یمن را رد میکند. این امر، صحت اطلاعات یمن و توانایی آن در رصد تحرکات و دسترسی به جزئیات مربوط به فرماندهان میدانی را تایید میکند.
او خاطرنشان کرد که ارائه این اطلاعات با چنین جزئیاتی، صحت نظارت اطلاعاتی یمن را تأیید میکند و این موضوع دیگر به رصد هوایی محدود نمیشود، بلکه به رصد افراد، فرماندهان، مسئولیتها و مکانهای آنها نیز گسترش یافته است.
وی افزود: این اطلاعات شواهد قانعکنندهای برای مردم ارائه میدهد و ماهیت حضور نظامی عربستان و نقش افسران آن در مدیریت افزایش نیروها برای تجاوز به یمن و اشغال آن را روشن میکند. افشای اتاقهای عملیات، مراکز نظامی و پایگاهها، پیام روشنی به رژیم سعودی میفرستد که تحرکات افسران، پرسنل و مواضع نظامی آن، تحت نظارت و رصد است و نیروهای مسلح یمن اطلاعات دقیقی در مورد آنها دارند.
عامر در پایان اعلام کرد: آنچه تلویزیون المسیره فاش کرد، اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط نیروهای مسلح یمن و رسانههای یمنی را تقویت میکند و تلاشها برای فریب و انکار را رد میکند. در اختیار داشتن این اطلاعات نه تنها حضور نظامی عربستان سعودی را افشا، بلکه امکان رصد جزئیات مربوط به اهداف و تحرکات مرتبط با آن را نیز فراهم میکند.