کد خبر: 1387572
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس یمنی: ادامه تجاوزات عربستان نقطه پایانی بر چشم‌انداز ۲۰۳۰ خواهد گذاشت

عامر فعال ارشد رسانه‌ای یمنی با تمجید از حملات نیروهای مسلح یمن به شرکت «آرامکو» عربستان به عنوان منبع اصلی تأمین مالی جنگ، هشدار داد که ادامه تجاوزات علیه یمن، منافع اقتصادی سعودی‌ها را در معرض نابودی قرار می‌دهد و پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را بر باد می‌دهد.

جوان آنلاین: «نصرالدین عامر» رئیس هیات مدیره خبرگزاری یمنی «سبأ» و از رهبران انصارالله یمن تاکید کرد: ادامه تجاوز و محاصره علیه یمن، تأسیسات و منافع اقتصادی عربستان سعودی را در معرض نابودی قرار می‌دهد و پروژه‌های اقتصادی سعودی، به‌ویژه چشم‌انداز ۲۰۳۰، را بر باد می دهد.

به گزارش ایرنا، عامر در گفت‌وگو با المسیره بیان کرد: راهپیمایی مداوم یمنی‌ها، پیام روشنی به رژیم سعودی دارد که مفادش این است که حاکمان و افسران آن مسئول کشتار مردم یمن و حملات مداوم و جنایات روزانه علیه آنها هستند.

حمله به آرامکو یعنی هدف قرار دادن منبع اصلی تامین مالی تجاوزگری علیه یمن

وی گفت: آرامکو در خط مقدم تأمین مالی جنگ علیه یمن قرار دارد و پول آن برای تأمین مالی جنگ‌ها و تجاوزها در منطقه، از جمله حمایت از دشمن اسرائیلی، استفاده می‌شود. جنایاتی که در جهان عرب و اسلام رخ می‌دهد، با منافع و سرمایه‌هایی که این حملات را تأمین مالی می‌کنند، مرتبط است.

رئیس هیات مدیره خبرگزاری یمنی سبا، از هدف قرار دادن هدفمند تأسیسات آرامکو توسط نیروهای مسلح یمن تمجید و تأکید کرد که ادامه تجاوز عربستان، اعزام سربازان، افسران و سلاح‌های بیشتر و به آتش کشیدن یمنی‌ها در آتش جنگ، مستلزم واکنش مداوم علیه منابع تأمین مالی جنگ، و در درجه اول خود شرکت آرامکو، است.

او از سرمایه‌گذاران در آرامکو خواست تا هشدارهای نیروهای مسلح یمن را جدی بگیرند و تاکید کرد که ادامه تجاوزات و محاصره علیه عربستان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های آنها را با توجه به هدف قرار گرفتن مداوم زیرساخت‌های این شرکت، در معرض خسارات قابل توجهی قرار دهد.

عامر تصریح کرد: تشدید محاصره عربستان سعودی و ادامه هدف قرار دادن منافع اقتصادی آن، بر برنامه‌های تنوع اقتصادی آن تأثیر منفی می‌گذارد و اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تضعیف می‌کند.

او هشدارهای قبلی «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن را یادآوری کرد که ادامه تجاوز و محاصره علیه مردم یمن با چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری و اقتصادی عربستان سعودی مغایرت دارد.

نصرالدین عامر در بخشی دیگر از این گفت‌وگو اعلام کرد: افشای نام و تصاویر افسران سعودی در استان‌های شبوه و سقطری، ادعاهای ریاض مبنی بر عدم حضور نیروهایش در یمن را رد می‌کند. این امر، صحت اطلاعات یمن و توانایی آن در رصد تحرکات و دسترسی به جزئیات مربوط به فرماندهان میدانی را تایید می‌کند.

او خاطرنشان کرد که ارائه این اطلاعات با چنین جزئیاتی، صحت نظارت اطلاعاتی یمن را تأیید می‌کند و این موضوع دیگر به رصد هوایی محدود نمی‌شود، بلکه به رصد افراد، فرماندهان، مسئولیت‌ها و مکان‌های آنها نیز گسترش یافته است.

وی افزود: این اطلاعات شواهد قانع‌کننده‌ای برای مردم ارائه می‌دهد و ماهیت حضور نظامی عربستان و نقش افسران آن در مدیریت افزایش نیروها برای تجاوز به یمن و اشغال آن را روشن می‌کند. افشای اتاق‌های عملیات، مراکز نظامی و پایگاه‌ها، پیام روشنی به رژیم سعودی می‌فرستد که تحرکات افسران، پرسنل و مواضع نظامی آن، تحت نظارت و رصد است و نیروهای مسلح یمن اطلاعات دقیقی در مورد آنها دارند.

عامر در پایان اعلام کرد: آنچه تلویزیون المسیره فاش کرد، اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط نیروهای مسلح یمن و رسانه‌های یمنی را تقویت می‌کند و تلاش‌ها برای فریب و انکار را رد می‌کند. در اختیار داشتن این اطلاعات نه تنها حضور نظامی عربستان سعودی را افشا، بلکه امکان رصد جزئیات مربوط به اهداف و تحرکات مرتبط با آن را نیز فراهم می‌کند.

برچسب ها: جنگ یمن ، عربستان سعودی ، تنش نظامی
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