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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

مجازات ملوان آمریکایی پس از اقدام به خودکشی در ناو آبراهام لینکلن

ناو نیروی دریایی آمریکا روند اخراج یک ملوان ۱۹ ساله را که در جریان ماموریت طولانی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن خود را به دریای عرب انداخته بود، آغاز کرده و او را به وانمود کردن به بحران روانی متهم کرده است.

جوان آنلاین: یکی از هشت ملوانی که در جریان ماموریت طاقت فرسای ناوگروه هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» با پریدن به دریا اقدام به خودکشی کرده بودند، پس از مجازات به دلیل این حادثه، درباره آنچه بر او گذشت، سخن می گوید.

به گزارش ایرنا، نیکلاس مک کِلوی، ۱۹ ساله و از نیروهای نیروی دریایی آمریکا، روز سوم آگوست در دویست و پنجاه و پنجمین روز ماموریت این ناو، خود را به دریا انداخت.

مک کِلوی که به عنوان مکانیک هواپیما در یک اسکادران بالگرد خدمت می کرد، می گوید در شرایطی که با کمبود غذا و گرمای شدید روبه رو بود در عرشه پرواز ناو، شیفت های ۱۲ ساعته کار می کرد. او همزمان با بیماری سرطان اعضایی از خانواده همسرش دست و پنجه نرم می کرد. مک کِلوی گفت در نهایت به نقطه ای رسید که دیگر نتوانست شرایط را تحمل کند و خود را به دریای عرب انداخت.

بر اساس سوابق نیروی دریایی آمریکا خدمه یک بالگرد، مک کِلوی را نجات دادند و او ۵۰ دقیقه بعد به ناو بازگردانده شد. در گزارش مربوط به این حادثه به نظر می رسید درباره علت اقدام او به پریدن در دریا تردیدهایی وجود دارد.

نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه روند اخراج مک کِلوی را آغاز کرد و او را متهم ساخت که برای پایان دادن به ماموریت خود، بحران روانی را وانمود کرده است. در صورت اخراج، او از دریافت کمک هزینه تحصیلی بر اساس قانون حقوق نظامیان موسوم به «جی آی بیل» محروم خواهد شد.

ناو آبراهام لینکلن اوایل ماه جاری میلادی در بندر سن دیگو پهلو گرفت و ماموریت ۳۲۲ روزه خود را به پایان رساند. این ماموریت قرار بود تابستان امسال پایان یابد، اما در چارچوب جنگ علیه ایران تمدید شد. این ناو هواپیمابر در اجرای محاصره دریایی آمریکا در منطقه نیز مشارکت داشت.

ماموریت طولانی این ناو به دلیل محدودیت شدید مواد غذایی و وخامت وضعیت سلامت روانی خدمه آن و سایر نیروهای ناوگروه، با بررسی های گسترده ای روبه رو شده است. ناو آبراهام لینکلن به مدت ۲۸۶ روز در هیچ بندری توقف نکرد تا اینکه سرانجام ماه گذشته برای مدتی کوتاه در تایلند پهلو گرفت.

هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، بعدا فاش کرد که در طول این ماموریت طولانی، هشت مورد اقدام به خودکشی در میان خدمه رخ داده است.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اذعان کرده است که خدمه ناو آبراهام لینکلن در محیطی دشوار فعالیت می کردند، اما رسانه های خبری را متهم کرده است که تلاش دارند «ناو آبراهام لینکلن را به نمادی از ناکارآمدی، روحیه پایین یا شکست ماموریت تبدیل کنند».

برچسب ها: نیروی دریایی آمریکا ، آبراهام لینکلن ، خودکشی
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