کد خبر: 1387564
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳
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التماس سناتور جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات: «خواهش می‌کنم رای دهید»

جمهوری‌خواه تد کروز سناتور جمهوری‌خواه و حامی سرسخت دونالد ترامپ با ابراز نگرانی از مشارکت گسترده دموکرات‌ها و هشدار نسبت به شکست فاجعه بار حزبش در انتخابات میان دوره‌ای، خطاب به حامیان با لحنی ملتمسانه خواهش کرد که در انتخابات شرکت کنند.

جوان آنلاین: این سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس هشدار داد که چنانچه جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ای ۳ نوامبر (۱۲ آبان) عملکرد خوبی نداشته باشند، ممکن است تا ۸ کرسی سنا را از دست بدهند و در تمام رقابت‌های ایالتی تگزاس نیز شکست بخورند.

کروز در بخشی از پادکست خود گفت: «فقط چند روز تا انتخابات باقی مانده و رقابت‌ها در سراسر کشور بسیار تنگاتنگ است. در هشت تا ۱۰ رقابت سنا در سراسر کشور فاصله میان نامزدها تقریبا به صفر رسیده است.»

این سناتور جمهوری خواه اضافه کرد: «اگر در روز انتخابات عملکرد خوبی داشته باشیم، می‌توانیم نتیجه فوق‌العاده‌ای داشته باشیم و در نهایت ۵۳ جمهوری‌خواه در سنا داشته باشیم و اکثریت خود را افزایش دهیم.»

وی در عین حال هشدار داد: «اگر عملکرد بدی داشته باشیم، ممکن است روز پس از انتخابات، به جای ۵۳ جمهوری‌خواه، با خبر پیروزی تنها ۴۵ نفر از خواب بیدار شویم.»

کروز پس از سفر به ایالت های جورجیا، تگزاس، کارولینای جنوبی، کارولینای شمالی، میشیگان و آیووا برای تبلیغ نامزدهای جمهوری‌خواه با ابراز نگرانی گفت که در انتخابات میان‌دوره‌ای «مشارکت گسترده دموکرات‌ها» رقم خواهد خورد و هشدار داد دموکرات ها با انرژی می‌آیند و از دونالد ترامپ نفرت بسیاری دارند.

وی افزود که چنانچه حامیان حزب جمهوری‌خواه به تعداد زیاد در انتخابات شرکت نکنند، شکست فاجعه باری رخ خواهد داد.

این سناتور در عین حال استدلال کرد اگر رای‌دهندگان متمایل به حزب جمهوری‌خواه انگیزه مشارکت در انتخابات پیدا کنند، «آرای کافی برای تغییر این وضعیت وجود دارد».

کروز سپس ملتمسانه خطاب به شنوندگان پادکست خود گفت: «خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم شرکت کنید و رای دهید.»

وی هشدار داد که رقابت‌های سراسری در تگزاس بسیار تنگاتنگ است و اگر اوضاع برای حزب جمهوری‌خواهان بد پیش برود، ممکن است در این ایالت شکست بخورند.

او در پاسخ به جمهوری‌خواهانی که معتقدند نتایج نظرسنجی‌ها اشتباه هستند، گفت در حالی که ممکن است نظرسنجی‌ها گاهی اوقات گرایش چپ دارند، اما داده‌های نشان‌دهنده مشارکت عظیم دموکرات‌ها در انتخابات امسال، کاملا واقعی است.

کروز تاکید کرد: «من می‌توانم به شما بگویم که با توجه به سابقه حضور در کارزارهای انتخاباتی بسیار، این داده‌ها جعلی نیستند. دموکرات‌ها به طور چشمگیری از جمهوری‌خواهان پیشی گرفته‌اند. ما باید این را اصلاح کنیم.»

به گزارش ایرنا، انتخابات میان دوره ای کنگره روز سه شنبه سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار می شود. این انتخابات برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.

برچسب ها: جمهوری خواه ، جمهوری خواهان ، ترامپ
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