فعال معروف سعودی از قصد خود برای افشای اسرار بسیار خطرناک و مهم درباره بن سلمان و خاندان آل سعود خبر داد.

جوان آنلاین: فعال سعودی به نام مجتهد که با افشای اخبار محرمانه داخل خاندان آل سعود معروف شده با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که اسناد بسیار خطرناک درباره محمد بن سلمان ولی عهد این کشور و دیگر شاهزادگان و شیوخ را در کنار مقامات برخی کشورها منتشر خواهد کرد.

وی تاکید کرد که این اسناد از طریق یک شخص که دارای ارتباطات بسیار محکم با حلقه های حاکم بر عربستان است به دست او رسیده و تاکنون در خصوص انتشار آنها مردد بوده اما اقدامات بن سلمان علیه یمن نشان داد که وی تنها به خود فکر می کند و اهمیتی به عربستان یا مردم آن نمی دهد.

مجتهد تصریح کرد که این اسناد شامل فایل های صوتی، تصویری و متنی درباره اسراری است که عبدالعزیز الفغم آنها را در اختیار داشته است. یکی از عموی های بن سلمان که در قید حیات نیست در این اسناد به اسرار خاندان وی اشاره می کند.

حساب کاربری مجتهد در سال ۲۰۲۲ جزئیات کشته شدن عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را منتشر کرده بود. بر این اساس بن سلمان شخصا وی را به رگبار بسته بود.

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