دستور دادستان تهران برای مسدود شدن صفحات غیرمجاز گردشگری

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از صدور دستور دادستان تهران برای شناسایی و مسدودسازی صفحات فاقد مجوز فعال در حوزه گردشگری در فضای مجازی خبر داد.

جوان آنلاین: رضا همتی امروز شنبه ۹ آبان، با اشاره به پیگیری‌های معاونت گردشگری استان تهران و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان دستگاه قضایی اظهار کرد: در نتیجه تعامل و هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی، دستور دادستان تهران برای برخورد قانونی با صفحات فاقد مجوزی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ، سازمان‌دهی و برگزاری گشت‌ها و برنامه‌های گردشگری می‌کنند، صادر شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: در جریان پایش‌ها و اقدامات نظارتی انجام‌شده، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ صفحه غیرمجاز اینستاگرامی در حوزه گردشگری شناسایی شده و اطلاعات و مستندات مربوط به این صفحات برای بررسی و اتخاذ تصمیمات قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.همتی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری در فضای مجازی بیان کرد: فعالیت مجموعه‌ها و صفحات فاقد مجوز، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم در بازار گردشگری، می‌تواند حقوق گردشگران را نیز با مخاطره مواجه کند؛ از این رو نظارت بر این فعالیت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی، از اولویت‌های معاونت گردشگری استان تهران است.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به ضرورت حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز تصریح کرد: این دفاتر در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد، همچنان با رعایت ضوابط قانونی به ارائه خدمات مشغول هستند و صیانت از حقوق این فعالان قانون‌مدار و ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت گردشگری، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت و معاونت گردشگری استان تهران در راستای حمایت از حقوق گردشگران، ساماندهی بازار خدمات گردشگری و پشتیبانی از فعالان دارای مجوز، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.