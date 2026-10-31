جوان آنلاین: دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران در حالی از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود که اهمیت این بازی برای هر دو تیم قابل توجه است.

مهدی تارتار در راس کادر فنی پرسپولیس دنبال بردی است که قطعا نتیجه آن می تواند باخت هفته قبل به فولاد را کمی تسکین بخشد. سعید دقیقی هم نشان داده است در هر تیمی که هدایتش را عهده دار بوده است لقمه سختی برای تیم های پر هوادار و معروف است و معمولا از آنها امتیاز گرفته است.

از این رو به نظر می رسد انتخاب ترکیب اصلی برای نساجی در غیاب صادق آل بوصبیح، بهروز نوروزی فرد و فراز امامعلی کار را برای میزبان در قائمشهر کمی پیچیده کند اما انگیزه قابل ملاحظه بازیکنان نساجی برای دیدار با پرسپولیس می تواند کمبودهای فنی را تا حد زیادی پوشش دهد تا آنها با کوهی از انگیزه مقابل سرخ ها صف آرایی کنند.

روز سخت انتخاب ترکیب پرسپولیس؛ دو مصدوم و یک مهاجم بد حضور ندارند!

در سوی دیگر پرسپولیس با وجود داشتن لیستی کامل از بازیکنان در هر یک از پست ها با چالش انتخاب ترکیب اصلی خود برای دیدار امروز روبروست. مصدومیت محمدحسین کنعانی زادگان و محمد خدابنده لو به همراه نارضایتی از عملکرد ایگور سرگیف در بازی قبلی این تیم باعث شد تا تارتار بار دیگر تصمیم به تغییر ترکیب اصلی سرخ ها بزند.

ترکیبی که احتمالا این بار با حضور محمدمهدی زارع و دانیال ایری در قلب دفاع و ادامه حضور علی علیپور و تیوی بیفوما برای خط حمله همراه خواهد بود. محمد عمری نیز احتمالا مهاجم کاذب خواهد بود تا طراحی حملات این تیم را بر عهده داشته باشد.

حال باید دید آیا سرخ ها با ۱۱ بازیکنی که برای اولین بار کنار همدیگر عکس یادگاری تیمی را خواهند گرفت می توانند به گل زودهنگام برسند یا تارتار مجبور خواهد شد با تعویض های خود جریان بازی را تغییر دهد و پرسپولیس توانایی خود را برای پیروزی خارج از خانه تقویت کند؟