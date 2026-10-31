تحلیلگر فلسطینی: نتایج انتخابات «کنست» بحران عمیق اشغالگران را آشکار کرد

جوان آنلاین: «امین الحاج» گفت: نتایج انتخابات اخیر کنست اسرائیل نشانگر بحران عمیق در درون جامعه اشغالگر و جنگ قدرت، مدیریت جنگ و آینده این رژیم است اما این تغییرات سیاسی داخلی لزوما به منزله تغییر مثبتی درباره حقوق فلسطینیان نیست.

الحاج افزود: از دست دادن بخشی از آرای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به معنای شکست جریان راست‌گرا نیست و همچنین روی کار آمدن مخالفان نیز به معنای ظهور یک جریان سیاسی حامی پایان اشغالگری نیست .

این تحلیلگر سیاسی فلسطینی بیان کرد: در مورد نوار غزه، روش‌های مدیریت جنگ ممکن است تغییر کند، اما این امر تضمین‌کننده عقب‌نشینی، لغو محاصره یا بازسازی نخواهد بود. در کرانه باختری اشغالی نیز سیاست‌های گسترش شهرک‌سازی، الحاق و حملات احتمالاً ادامه خواهد یافت، در حالی که قدس همچنان در قلب پروژه اعمال سیطره کامل قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه انتظارات تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد تغییر کابینه اسرائیل یا بازگشت به مذاکرات در چارچوب شروط قدیمی، معادله موجود را تغییر نخواهد داد، خواستار بازنگری کامل در رویکرد سیاسی فلسطینی، دستیابی به آشتی و پایان دادن به تفرقه و بازسازی پروژه ملی فلسطینی بر اساس مشارکت و اراده مردمی شد.

تشکیل دولت وحدت با فشار آمریکا، محتمل‌ترین گزینه سیاسی رژیم صهیونیستی

الحاج چهار سناریوی ممکن در پی انتخابات رژیم اسرائیل را برشمرد و گفت: اولین مورد، بازگشت نتانیاهو از طریق اپوزیسیون منوط به موفقیت او در جذب احزاب مخالف برای تشکیل کابینه است. این به معنای ادامه سیاست‌های سختگیرانه و محدودیت‌های شدید علیه غزه، کرانه باختری، قدس و همچنین گسترش پروژه‌های شهرک‌سازی است.

وی افزود: سناریوی دوم، تشکیل کابینه‌ای به ریاست «گادی آیزنکوت» است که ممکن است نحوه مدیریت مسائل و روابط با واشنگتن را تغییر دهد، اما لزوماً به معنای توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی، پایان اشغال یا به رسمیت شناختن حقوق ملی فلسطینیان نیست. سناریوی سوم، کابینه‌ای با حمایت احزاب عرب است هر چند در حال حاضر نامحتمل به نظر می‌رسد.

سناریوی چهارم، تشکیل «دولت وحدت» یا برگزاری انتخابات جدید است. تشکیل دولت وحدت در رژیم اسرائیل به دلیل فشار آمریکا ممکن است محتمل‌ترین گزینه باشد، یا این وضعیت ممکن است منجر به انتخابات زودهنگام جدید شود که در نتیجه عدم قطعیت سیاسی را طولانی‌تر کرده و احتمالاً سیاست‌های خصمانه موجود علیه فلسطینی‌ها را در این دوره انتقالی تداوم می‌بخشد.

گفتنی است که کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب، نتایج نهایی و رسمی انتخابات پارلمانی در سرزمین های اشغالی فلسطین را اعلام کرد که بر اساس آن هیچ یک از ائتلاف ها و حزب حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو موفق به کسب رای حداکثری برای تشکیل کابینه نشدند.

براساس این گزارش، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف رقیب اصلی او به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کردند؛ احزاب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی به دست آوردند.

براساس گزارش کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، این نتایج تغییری در آرایش بلوک های سیاسی این رژیم نسبت به آمارهای پیشین ایجاد نکرده است.

بر این اساس، هیچ‌یک از دو بلوک سیاسی نتانیاهو و آیزنکوت به‌تنهایی، اکثریت پارلمانی، یعنی حداقل ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست نیاوردند.

در مقابل، احزاب عربی از وزن پارلمانی برخوردارند که می‌تواند در رایزنی‌های سیاسی برای تشکیل کابینه آینده رژیم صهیونیستی تأثیرگذار باشد.