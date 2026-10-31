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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

پولیتیکو: بیشتر آمریکایی‌ها به نتایج نظرسنجی‌ها اعتماد ندارند

آمریکایی‌ها نظرسنجی جدید نشریه آمریکایی پولیتیکو نشان داد که فقط ۲۵ درصد از آمریکایی بر این باورند که نظرسنجی ها بدرستی دیدگاه های رای دهندگان را بازتاب می دهند و به نتایج آن اعتماد دارند.

جوان آنلاین: پولیتیکو نوشت: نظرسنجی جدید این نشریه آمریکایی که توسط شرکت PF Global مستقر در لندن انجام شد، نشان داد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا به صنعت نظرسنجی در این کشور اعتمادی ندارند.

نتایج این نظرسنجی در بحبوحه رقابت های انتخاباتی میان دوره ای کنگره ۲۰۲۶ انجام شده است. نظرسنجی های عمومی و نظرسنجی هایی که در داخل کمپین های انتخاباتی انجام می شوند، نتایج این رقابت ها را با حاشیه خطای زیاد در ایالت های محل نبرد و مناطقی نشان داده اند که تا قبل از این ایالت هایی امن برای پیروزی جمهوری خواهان محسوب می شدند.

براساس نظرسنجی پولیتیکو، از هر چهار آمریکایی، تقریبا یک نفر گفتند که نظرسنجی هایی که نشان می دهند در انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر (۱۲ آبان) «موج آبی» (پیروزی دموکرات ها) در راه است، نادرست هستند. این طیف از شرکت کنندگان انتظار دارند که جمهوریخواهان در رقابت های ایالت های کلیدی پیروز شوند.

نظرسنجی پولیتیکو همچنین نشان داد که ۴۱ درصد از آمریکایی ها از جمله رای دهندگان هر دو حزب اصلی این کشور می گویند نظرسنجی ها تمایل دارند یکی از دو حزب اصلی یعنی دموکرات ها یا جمهوری خواهان را کم اهمیت نشان دهند.

مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و دیگر جمهوری خواهان درباره تازه ترین پیش بینی های ناشی از نظرسنجی ها ابراز تردید کرده اند. جانسون به تازگی به شبکه خبری فاکس نیوز گفت نظرسنجی ها اشتیاق جمهوری خواهان برای شرکت در انتخابات را کم اهمیت نشان می دهند.

وی همچنین ادعا کرد که تعداد بیشتری از جمهوری خواهان تمایلی به شرکت در این نظرسنجی ها ندارند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا نظرسنجی های را «جعلی» توصیف کرده و از «تقلب» در آن ها سخن گفته است.

جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز ادعا کرده که به مردم گفته نظرسنجی ها را فراموش کنند زیرا «تاثیر ضد انگیزشی برای رای دهندگان ما دارد».

بی اعتمادی به نظرسنجی ها به ویژه در بین رای دهندگان به ترامپ و اعضای جمهوریخواه جنبش «دوباره آمریکا را بزرگ می کنیم» (ماگا) که وفادارترین رای دهندگان به رئیس جمهوری هستند، رواج دارد. از هر پنج رای دهندگان به ترامپ از این جنبش، سه نفر گفتند که نظرسنجی هایی که بیان می کنند دموکرات ها کرسی های ایالت های کلیدی را در انتخابات پیش رو تصاحب می کنند، نادرست هستند. در بین رای دهندگان ترامپ در خارج از جنبش ماگا فقط یک سوم چنین احساسی را بیان کردند.

نظرسنجی پولیتیکو در عین حال نشان داد که بیشتر رای دهندگان تصمیمات خود را بر اساس نظرسنجی ها اتخاذ می کنند.

تقریبا ۵۵ درصد از آمریکایی ها گفتند که حتی اگر نظرسنجی ها نشان دهد که نامزد مطلوب آن ها بسیار عقب تر از رقبای خود است باز هم قطعا رای خواهند داد. حتی در بین رای دهندگان جمهوری خواه انتخابات میان دوره ای کنگره که معتقدند نظرسنجی ها حزب آن ها را دستکم می گیرد، تقریبا ۷۵ درصد گفتند که در انتخابات شرکت می کنند.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان دوره ای کنگره روز سه شنبه سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار می شود. این انتخابات برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.

برچسب ها: آمریکایی ها ، نظرسنجی ، امریکا
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