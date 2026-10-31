یک رسانه عراقی با تاکید بر لزوم پاسداری از استقلال این کشور در برابر فشارهای آمریکا، نوشت: صداها در دفاع از نیروهای مقاومت در عراق و لزوم استفاده از تجربیات این نیروها برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حال افزایش است.

جوان آنلاین: دولت آمریکا تلاش می‌کند تا شروط و قیدوبندهایی را تحمیل، و هر از گاهی تهدیدهایی را علیه عراق، با هدف از بین بردن هرگونه حضور مقاومت اسلامی، خلع سلاح آن و سلب قدرت و نیرو از آن، مطرح کند؛ این در حالی است که می‌داند که این سلاح حامی نخست عراق در برابر هجمه تروریستی داعش بوده است.

در همین حال، صداها و خواسته‌هایی در حال افزایش است که خواستار حفظ این سلاح‌ها هستند و از مبارزان مقاومت می‌خواهند که تسلیم خواسته‌های آمریکا نشوند. آنها همچنین خواستار بهره‌گیری از مردان و فرزندان مقاومت در توسعه توان نظامی هستند و اینکه نیروهای امنیتی می‌توانند از تجریبات این نیروها استفاده کنند.

نیروهای مقاومت در خط مقدم مبارزه با داعش بودند/ لزوم استفاده از توان اطلاعاتی و رزمی مقاومت

«احمد داغر» نماینده پارلمان عراق گفت: گروه‌های مقاومت در خط مقدم نیروهای ملی بودند که سلاح به دست گرفتند و حملات سازمان تروریستی داعش را در تاریک‌ترین شرایط دفع کردند و قافله‌ای از شهدا را در دفاع از سرزمین و مقدسات تقدیم کردند. انکار این فداکاری‌ها یا تلاش برای به حاشیه راندن آنها، زیرپاگذاشتن اصول ملی است. دولت موظف به استفاده از تخصص این نیروها و توان اطلاعاتی و رزمی آنها برای پشتیبانی از نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات احتمالی است.

این نماینده مجلس عراق افزود: کنترل و سیطره بر حریم هوایی عراق یک اولویت امنیتی است، زیرا این امر مستلزم عقد قرارداد برای سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی و رادارهای شناسایی پیشرفته، فارغ از شرایط و محدودیت‌های خارجی است و در نتیجه توانایی نیروهای مسلح را برای محافظت از حریم هوایی و جلوگیری از استفاده از آن در هرگونه تجاوز علیه کشور افزایش می‌دهد.

داغر تصریح کرد: تثبیت حاکمیت ملی همچنین با استقلال اقتصادی مرتبط است. فشارهای مالی و تأثیرات خارجی بر ارز و اقتصاد ممکن است استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی را محدود کند.

المعلومه: افزایش صداها در حمایت از مقاومت/ تاکید بر لزوم پاسداری از استقلال عراق

هدف آمریکا از بین بردن سلاح مقاومت در منطقه برای محافظت از رژیم اسرائیل است

در همین ارتباط، «محمد البیاتی» نماینده سابق مجلس عراق به المعلومه گفت: پروژه‌ای که با هدف پایان دادن به حضور مقاومت در خاک عراق طراحی شده است، تنها به عراق محدود نمی‌شود، بلکه یک پروژه آمریکایی است که هدف آن از بین بردن هرگونه حضور سلاح‌ مقاومت در عراق، یمن و لبنان به منظور محافظت از اسرائیل است و عراق بخشی از این پروژه است.

وی ادامه داد: عراق به دلیل حضور برخی احزاب سیاسی که از پروژه آمریکایی حمایت می‌کنند و در کنار آن ایستاده‌اند، با سایر کشورها متفاوت است. این پروژه قرار است تحت پوشش محدود کردن سلاح در دست دولت اجرا شود. پروژه آمریکایی به این هدف متوقف نخواهد شد، بلکه با پروژه‌های دیگری برای محروم کردن عراق از هرگونه نیروی مسلح، به ویژه نیروهای بسیج مردمی، دنبال خواهد شد، زیرا آنها با داعش جنگیدند و بر آن پیروز شدند. این موضوع خوشایند آمریکا نیست زیرا آمریکا در ورای آوردن این گروه جنایتکار به عراق بوده است.

«رزاق الحیدری» دیگر نماینده سابق مجلس عراق نیز گفت: «وجود سلاح در عراق منبع قدرت برای کشور است. آمریکا به همراه محافل رسانه‌ای صهیونیستی، از راه‌های مختلف برای مخدوش کردن وجهه سلاح‌ گروه‌های مقاومت در عراق تلاش کرده است اما این امر بدون حمایت عناصر داخلی میسر نمی‌شود و طرف‌های داخلی به تحقق خواسته‌های آمریکایی و صهیونیستی کمک می‌کنند.

وی تاکید کرد: آمریکا از برخی مشکلات داخلی به عنوان بهانه‌ای برای مخالفت با سلاح‌ مقاومت استفاده کرد مبنی بر اینکه این سلاح به موازات دولت است و بر آن تاثیر می گذارد؛ در حالی که در واقع، این سلاح‌ برای حفظ و صیانت از عراق و کرامت مردم است.