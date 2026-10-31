یک گزارش تحلیلی هشدار می‌دهد که حملات به تاسیسات نفتی و گازی و مسیرهای انتقال انرژی در منطقه خلیج فارس، اعتبار این منطقه به عنوان تامین‌کننده‌ای قابل اتکا را به شدت تضعیف کرده و ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند خسارت‌هایی بلندمدت به بازار جهانی انرژی وارد کند.

جوان آنلاین: نشریه فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: بر اساس معیار میزان نفت محدود بارگیری‌شده و انتقال‌یافته، منطقه خلیج فارس در هشت ماه جنگ، عملکردی بهتر از پیش‌بینی بیشتر تحلیلگران حوزه انرژی داشته است.

این نشریه نوشت:بر اساس داده‌های شرکت رهگیری کشتی‌ها «کپلر»، میانگین انتقال نفت از طریق تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر(۲۶ مهر)، روزانه بیش از ۲۴ میلیون بشکه بوده که از سطح پیش از جنگ یعنی ۲۳.۳ میلیون بشکه در روز بیشتر است.

فارن پالیسی ادامه داد: تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان هفته گذشته در گزارشی نوشتند که بازارهای انرژی در حال نزدیک شدن به وضعیتی هستند که می‌توان آن را «درگیری بی‌پایان» توصیف کرد. این ارزیابی باعث شده است در دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا این تصور تقویت شود که منطقه می‌تواند دور دیگری از درگیری‌ها را نیز تحمل کند.

به باور نویسنده، اما این دیدگاه، میزان نفت و گاز در حال انتقال از خلیج فارس را با وضعیت تاسیسات و پایانه‌هایی که وظیفه انتقال آنها را بر عهده دارند، یکسان در نظر می‌گیرد.

فارن پالیسی نوشت: از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه(نهم اسفندماه ۱۴۰۴)، به پالایشگاه‌ها، واحدهای تولید گاز طبیعی مایع‌شده و پایانه‌های صادراتی در سراسر منطقه خلیج فارس آسیب گسترده ای رسیده است. بازسازی بخش زیادی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده سال‌ها زمان خواهد برد. هزینه این خسارت‌ها عمدتا بر دوش واردکنندگان انرژی در آسیا، اروپا و کشورهای در حال توسعه خواهد بود که نظام انرژی خود را بر پایه دسترسی مطمئن به منابع خلیج فارس بنا کرده‌اند.

منبع: ایرنا