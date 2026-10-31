روحانی اهل سنت لبنان: هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت

رئیس جمعیت «قولنا والعمل» و روحانی اهل سنت لبنان ضمن انتقاد از برخی تحرکات برای عادی سازی روابط لبنان با رژیم صهیونیستی گفت: تجاوزهای روزانه دشمن اسرائیلی و اقدامات ویرانگر آن علیه مردم ما ادامه دارد، ما با هرگونه عادی سازی روابط با آن مخالفیم و این دشمن را به رسمیت نخواهیم شناخت.

جوان آنلاین: «شیخ احمد قطان»، گفت: طرح مطرح شده در پارلمان لبنان برای اصلاح قانون جرم‌انگاری تعامل با دشمن اسرائیلی، نشان دهنده مزدوری آشکار برخی طرف هااست.

وی، با ابراز تعجب از کسانی که خواستار اصلاح این قانون هستد، بر حمایت از برخی نمایندگان پارلمان و موضع نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در مخالفت با این موضوع تاکید کرد.

شیخ قطان با اشاره به تجاوزهای روزانه رژیم صهیونیستی به لبنان گفت: آنها هر روز به ما حمله می‌کنند، هر روز شماری از ما را می‌کشند، هر روز روستاهای ما را با بولدوزر تخریب می‌کنند و هر روز خانه‌های ما را ویران می‌کنند. آنها شمار زیادی از مردم را در فلسطین، غزه، لبنان و جاهای دیگر کشته‌اند.

وی بیان کرد: هرگز این دشمن را به رسمیت نخواهیم شناخت و تسلیم نخواهیم شد، هیچ گونه عادی‌سازی روابط با آن نخواهیم داشت. دشمن باید از سرزمین ما و اراضی ما که غصب کرده، خارج شود.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر به شهادت رسیدن و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست و از سوی دیگر غیر قابل اعماد بودن صهیونیست ها اشاره می‌کنند.