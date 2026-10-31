مفتی جعفری لبنان: آمریکا و اسرائیل در پی ویرانی منطقه هستند

مفتی جعفری لبنان ضمن تاکید بر ضرورت بی اعتمادی به وعده های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: مذاکره با دشمن اسرائیلی نتیجه ای به همراه ندارد و اعتماد به آمریکا سرانجامی جز ویرانی ندارد.

جوان آنلاین: «احمد قبلان»، مفتی جعفری لبنان، خطاب به جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: لبنان بدون همبستگی ملی، پایبندی کامل به میثاق ملی و توافق کامل در مورد مسائل دفاع ملی، سرانجامی نخواهد داشت. به یاد داشته باشید که اسرائیل یک رژیم تروریستی خطرناک و غدار است.

وی بافزود: اسرائیل رویکرد تجاوزکارانه دارد و فقط زبان زور را می فهمد، راه مقابله با این دشمن وحدت داخلی است.

مفتی قبلان تاکید کرد: از نظر تاریخی ثابت شده است که این رژیم جنایتکار و تروریستی، به هیچ تعهدی پایبند نیست. این رژیم همیشه از وجود مقاومت می‌ترسیده است. مذاکره با این دشمن نتیجه ای به همراه ندارد و در جهت منافع ملی نیست.

وی تصریح کرد: تجربه تاریخی عملی با واشنگتن نیز نشان داده است مقام های این کشور در پی اطاعت کورکورانه مقام های کشورهای مختلف هستند و اعتماد به آن ها نیز نتیجه ای جز ویرانی نداشته است.

او همچنین خطاب به دولت لبنان گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که واشنگتن و تل‌آویو چیزی جز فرو رفتن دولت لبنان در باتلاق ورشکستگی، غرق شدن در اختلافات داخلی و تسلیم کامل نمی‌خواهند.

قبلان همچنین خطاب به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اسلامی منطقه گفت: هیچ منفعتی برای همه مهم‌تر و بزرگتر از دستیابی به توافق کامل با ایران نیست، وحدت عربی-اسلامی یک ضرورت نجات‌بخش است.