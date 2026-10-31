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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

گرینسپن همچنان پیشتاز رقابت‌ها برای دبیرکلی سازمان ملل

سازمان ملل «ربکا گرینسپن» معاون پیشین رئیس‌جمهوری کاستاریکا در هفتمین رای‌گیری غیررسمی شورای امنیت در روز جمعه جایگاه خود را به‌ عنوان نامزد پیشتاز رقابت‌ها برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل حفظ کرد.

جوان آنلاین: گرینسپن در شورای ۱۵ عضوی امنیت، ۱۱ رای موافق و چهار رای مخالف کسب کرد که بهترین عملکرد وی در هفت دور رای‌گیری غیررسمی و غیرعلنی طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.

در پنج مورد از ۶ دور رای‌گیری غیررسمی برگزارشده طی ماه‌های اخیر، گرینسپن با اختلافی اندک در جایگاه نخست قرار داشته است.

تنها در یک رای‌گیری در ماه اوت، کارولین رودریگز بیرکت سفیر گویان در سازمان ملل، در جایگاه نخست قرار گرفت.

در رای‌گیری غیررسمی روز جمعه، رودریگز بیرکت با کسب هشت رای موافق در جایگاه سوم قرار گرفت و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با کسب ۹ رای موافق در جایگاه دوم ایستاد.

رای‌گیری روز جمعه، نخستین دور پس از ورود لانا نسیبه دیپلمات اماراتی و سفیر پیشین این کشور در سازمان ملل به رقابت‌های دبیرکلی بود. با این حال، او با کسب هفت رای موافق، ۶ رای مخالف و دو رای ممتنع، در جایگاه چهارم قرار گرفت.

زمانی که آنتونیو گوترش در اکتبر ۲۰۱۶ به‌عنوان دبیرکل سازمان ملل انتخاب شد، شورای امنیت برای دستیابی به توافق، ۶ دور رای‌گیری غیررسمی انجام داد.

این رقابت برای انتخاب جانشین آنتونیو گوترش برگزار می‌شود که دومین دوره پنج‌ساله دبیرکلی خود را در سال جاری میلادی ۲۰۲۶ به پایان می‌رساند.

فردی که به این سمت انتخاب شود، با بحران‌های متعددی از جمله چندین جنگ، کاهش کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ملل و کاهش اهمیت سیاسی این نهاد ۱۹۳ عضوی، در پی خروج واشنگتن از ده‌ها سازمان وابسته به آن روبه‌رو خواهد بود.

برای آنکه شورای امنیت نامزدی را به‌طور رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل معرفی کند، برگزاری رای‌گیری رسمی ضروری است. این رای‌گیری زمانی انجام خواهد شد که یکی از نامزدها از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار باشد.

نامزد موردنظر باید دست‌کم ۹ رای موافق کسب کند و هیچ رای مخالفی از سوی پنج عضو دائم شورای امنیت، یعنی فرانسه، انگلیس، آمریکا، روسیه و چین، دریافت نکند.

در رای‌گیری روز جمعه مشخص نشد که این پنج کشور چگونه رای داده‌اند چرا که رای گیری با ورقه‌های رنگی انجام نشد که مشخص باشد، هر کشوری چه رایی داده است.

در بیش از ۸۰ سال تاریخ سازمان ملل، تاکنون هیچ زنی به سمت دبیرکلی این سازمان انتخاب نشده است.

ربکا گرینسپن این اقتصاددان کاستاریکایی در اوایل ماه جاری میلادی (اکتبر) گفته بود که سازمان ملل بیش از اندازه از پذیرش ریسک پرهیز می‌کند و رهبر بعدی این سازمان باید آمادگی پذیرش هزینه‌های شکست دیپلماتیک و تلاش مجدد را داشته باشد.

برچسب ها: سازمان ملل ، سازمان ملل متحد ، انتخابات
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