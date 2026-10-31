پکن: با رقابت تسلیحاتی در فضا مخالفیم

گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی با بیان اینکه پکن قاطعانه با تسلیحاتی‌شدن فضا و رقابت تسلیحاتی مخالف است، تاکید کرد: جامعه جهانی باید از طریق مذاکره، اسناد حقوقی بین‌المللی را برای حفظ صلح پایدار و امنیت جمعی در فضا تدوین کند.

جوان آنلاین: جیاکون در نشست خبری خود در پکن گفت: چین از سال ۲۰۱۷ هر ساله همراه با کشورهای مرتبط، دو قطعنامه «اقدامات عملی بیشتر برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا» و «عدم استقرار پیش‌دستانه سلاح در فضا» را به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تصویب مجدد این قطعنامه‌ها با اکثریت قاطع آرا در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل، خاطرنشان کرد: این رای‌گیری نشان‌دهنده حمایت گسترده بین‌المللی از رویکرد پکن برای حفظ امنیت فضا است.

جیاکون همچنین با اشاره به مخالفت قاطع چین با هرگونه مسابقه تسلیحاتی در فضا، بر لزوم همکاری مشترک تمامی کشورها برای جلوگیری از نظامی‌شدن این حوزه تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، چین پیش‌تر با انتشار سندی موضع رسمی خود درباره «حاکمیت در فضا» را اعلام و بر مخالفت خود با تسلیحاتی کردن ماورای جو و رقابت تسلیحاتی در فضا تاکید کرده بود.

بر اساس این سند که توسط وزارت خارجه چین منتشر شد، پکن با تسلیحاتی کردن و نظامی‌گری در ماورای جو و از استفاده از آن برای انجام «فعالیت‌هایی که به حاکمیت، امنیت و توسعه منافع سایر کشورها ضرر می‌رساند» مخالف است.

در این سند آمده است که چین با سیاست‌های نظامی تهاجمی در فضا مخالف است و خواستار «به‌کارگیری تمام تلاش‌های ممکن برای جلوگیری از وقوع مسابقه تسلیحاتی در فضا» است.

این سند می‌افزاید: خطر بروز مسابقه تسلیحاتی در فضا و گرایش به سمت تبدیل آن به میدان نبرد، به بزرگ‌ترین تهدیدها و چالش‌ها برای امنیت فضایی تبدیل شده‌اند.

سند مذکور همچنین خواستار قانونمند کردن فعالیت‌های تجاری در فضا شده و بیان می‌کند که چین از «توسعه اقتصاد فضایی» حمایت می‌کند.