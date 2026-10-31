موافقت آمریکا با فروش ۵۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت به اوکراین

وزارت خارجه آمریکا با صدور مجوزی، با فروش احتمالی ۵۰۰ فروند موشک رهگیر پدافند هوایی «پاتریوت» به اوکراین موافقت کرد.

جوان آنلاین: این موشک‌ها از نوع «پی‌ای‌سی-۳ ام‌اس‌ای» (PAC-۳ MSE) هستند که پیشرفته‌ترین نسخه پاتریوت محسوب می‌شود و یکی از معدود سلاح‌های قادر به سرنگونی موشک‌های بالستیک مهاجم است.

بر اساس این گزارش، اوکراین از این سلاح‌های دفاعی برای مقابله با حملات مداوم موشک‌های بالستیک روسیه استفاده می‌کند اما در اوایل ماه جاری میلادی ذخایر خود را به پایان رسانده بود.

برخلاف رویه معمول، هزینه خرید این موشک‌ها یا بخشی از آن از سوی واشنگتن پرداخت نخواهد شد و اوکراین هزینه تخمینی دو میلیارد و یکصد میلیون دلاری این معامله را از طریق کمک‌های مالی کانادا، آلمان و نروژ و همچنین وام اتحادیه اروپا تامین خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا مشخص نکرده است که این موشک‌های رهگیر چه زمانی به اوکراین تحویل داده می‌شوند و آیا بخشی از قطعات آنها در اوکراین تولید خواهد شد یا خیر.

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری آکسیوس پیش‌تر گزارش داده بود که پس از انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت بر اشتراک‌گذاری اطلاعات واشنگتن با کی‌یف و توقف فروش سلاح از سوی آمریکا به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور این کشور در حال لابی با اعضای کنگره برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ است.

بر اساس این گزارش، زلنسکی با گروهی از سناتورهای هر دو حزب از جمله تام تیلیس سناتور جمهوری‌خواه و ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات لابی کرده تا دولت ترامپ را برای حذف محدودیت اشتراک‌گذاری اطلاعات و تامین تسلیحات تحت فشار قرار دهند.

رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.