کد خبر: 1387542
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان ملل درباره تداوم نگرانی‌ها از پاک‌سازی قومی در غزه هشدار داد

سازمان ملل دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در بیانیه‌ای درباره تداوم پاک‌سازی قومی در نوار غزه هشدار داد و اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی همچنان فلسطینیان را به سمت محدوده‌ای سوق می‌دهند که به‌طور مداوم کوچک‌تر می‌شود؛ روندی که موج‌های پی‌درپی آوارگی را در پی داشته است و هم‌زمان با تخریب باقی‌مانده زیرساخت‌های غیرنظامی و حمله به محل‌های اسکان آوارگان ادامه دارد.

جوان آنلاین: این دفتر اعلام کرد که نیروهای صهیونیست از همه جهات غزه، فلسطینیان را محاصره کرده و همچنان آنها را به سمت مناطق داخلی‌تر این باریکه می‌رانند؛ هدف اعلام‌شده این اقدام، گسترش محدوده استقرار ارتش رژیم اسرائیل به ۷۰ درصد از خاک غزه عنوان شده است.

به گفته این نهاد، کاهش مداوم فضای در دسترس غیرنظامیان با ایجاد عوامل جدیدی برای آوارگی در مناطق مجاور خطوط استقرار نیروهای اسرائیلی موسوم به «خط زرد» همراه شده است.

«آجیت سونگای» مدیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با اشاره به وضعیت آوارگان غزه گفت: کابوس آوارگی در غزه هم شدید است و هم مزمن. تقریبا هیچ فرصتی برای افرادی که پیش از اعلام آتش‌بس آواره شده‌اند، وجود ندارد تا به مناطقی که از آنها گریخته‌اند بازگردند؛ زیرا بیشتر این مناطق در پشت آنچه خط زرد نامیده می‌شود، قرار دارند و دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست. این افراد همچنان در معرض آوارگی‌های مکرر قرار دارند.

این دفتر تأکید کرد که رژیم اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر باید انتقال اجباری فلسطینیان در داخل نوار غزه را متوقف کند؛ اقدامی که جنایت جنگی محسوب می‌شود و ممکن است در عین حال در زمره جنایت علیه بشریت نیز قرار گیرد.

این نهاد همچنین خواستار تسهیل بازگشت امن و همراه با کرامت فلسطینیان به خانه‌ها و مناطقی شد که ناچار به ترک آنها شده‌اند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزود که به نظر می‌رسد نیروهای صهیونیستی اکنون با خط زرد همچون منطقه‌ای برای کشتار برخورد می‌کنند و مانع بازگشت فلسطینیان به باقی‌مانده خانه‌هایشان در آن سوی این خط می‌شوند.

این نهاد هشدار داد که بحران آوارگی در غزه بر اثر محدودیت‌هایی که مقام‌های اسرائیلی برای ورود کمک‌های بشردوستانه مرتبط با تأمین سرپناه اعمال می‌کنند، تشدید شده است. همچنین بمباران‌ها و حملات هوایی ارتش رژیم اسرائیل حتی پس از گذشت یک سال از اعلام آتش‌بس متوقف نشده و خانواده‌های فلسطینی همچنان در پناهگاه‌های نامناسب گرفتارند؛ آنها برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود تلاش می‌کنند و از حقوقشان محروم مانده‌اند.

سونگای در پایان گفت: باید به این رنج پایان داده شود. برای بیشتر فلسطینیان غزه، این چهارمین سال آوارگی و چهارمین زمستانی است که در چادرهای فرسوده و ناتوان از مقاومت در برابر باران سپری می‌کنند؛ آنها در تمام این مدت همچنان زیر بمباران بوده‌اند. امیدواریم این زمستان، آخرین زمستانی باشد که در چنین شرایطی سپری می‌کنند.

برچسب ها: سازمان ملل متحد ، غزه ، جنگ غزه
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