انگلیس مانع ورود نویسنده و فعال سوئدی حامی فلسطین شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646:\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u062a\u062e\u0627\u0630 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0627\u0644\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062d\u0627\u0645\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0644\u0646\u062f\u0646 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0646\u062f.