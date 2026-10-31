رای ایران در توپ طلا مشخص شد

جوان آنلاین: نشریه اکیپ فرانسه امروز(شنبه) جزئیات آراء ۱۰۰ کشور رای دهنده در مراسم توپ طلا ۲۰۲۶ را فاش کرد تا رای اول ایران در این مراسم به هری کین برنده این جایزه برسد.
هری کین برای اولینبار برنده این جایزه بزرگ شد.
مراسم توپ طلای بهترین بازیکن دنیا هفته گذشته برپا شد.
هری کین در رده نخست ایستاد، کیلیان امباپه دوم شد و لامین یامال در رده سوم ایستاد.
براساس افشاگری نشریه اکیپ، ایران در میان ۴۰ رای دهنده به هری کین قرار گرفت.
رای دوم ایران در این مراسم به لامین یامال رسید.
تعداد آرای هر بازیکن برای کسب مقام اول از میان ۱۰۰ کشور رای دهنده:
• هری کین - ۴۰ رأی.
• کیلیان امباپه - ۲۳ رأی.
• لامین یامال - ۱۳ رأی.
• رودری - ۱۰ رأی.
• لیونل مسی - ۶ رأی.
• فابیان رویز - ۴ رأی.
• کواراتسخلیا - ۲ رأی.
• اشرف حکیمی - ۱ رأی.
• مایکل اولیسه - ۱ رأی.