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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶
ورزش » ساير

نماینده اسپانیا ام‌باپه را به یامال ترجیح داد/ ستاره فرانسوی انتخاب سوم ایران

ام‌باپه در بین کشورهای که در رای گیری بهترین بازیکن جهان در سال جاری شرکت کردند سه کشور در بین ۱۰ انتخاب خود کیلیان ام باپه را قرار ندادند که این سهم بسزایی در ناکامی این بازیکن در کسب توپ طلا داشت.

جوان آنلاین: جزئیات آرای توپ طلای ۲۰۲۶، نقشه جالبی از دیدگاه نمایندگان کشورهای مختلف درباره کیلیان ام‌باپه، ستاره فرانسوی، را آشکار کرد. بازیکنی که در رقابتی نزدیک با هری کین، مهاجم انگلیسی، با اختلاف تنها ۲۸ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت.

مهاجم بایرن مونیخ با کسب ۱۰۵۵ امتیاز به این جایزه دست یافت، در حالی که ام‌باپه ۱۰۲۷ امتیاز به دست آورد. نمایندگان ۴۰ کشور هری کین را در رتبه نخست قرار دادند، در حالی که ۲۳ کشور به ستاره فرانسوی رأی اول دادند.

با وجود ناکامی در کسب جایزه، ام‌باپه بهترین رتبه دوران حضور خود در رقابت‌های توپ طلا را به دست آورد. او همچنین از حمایت قابل توجهی در قاره آفریقا برخوردار شد به‌طوری که نمایندگان ۹ کشور از مجموع ۲۰ کشور آفریقایی، او را در رتبه نخست قرار دادند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی روزنامه فرانسوی «اکیپ»، ام‌باپه انتخاب اول نمایندگان ۲۳ کشور بود. این کشورها عبارت‌اند از آلمان، بحرین، بنین، بلغارستان، کامرون، ساحل عاج، مصر، اکوادور، اسپانیا، فنلاند، فرانسه، غنا، گینه، عراق، ایتالیا، مالی، فلسطین، پاراگوئه، هلند، قطر، جمهوری دموکراتیک کنگو، رومانی و زامبیا.

ستاره فرانسوی در آرای نمایندگان ۲۴ کشور در رتبه دوم قرار گرفت. این کشورها شامل آنگولا، عربستان سعودی، استرالیا، برزیل، کره جنوبی، کاستاریکا، امارات، گواتمالا، ایسلند، جامائیکا، اردن، کوزوو، لوکزامبورگ، مراکش، نیوزیلند، عمان، پاناما، لهستان، پرتغال، جمهوری چک، روسیه، صربستان، اسلواکی و سوئد بودند.

ام‌باپه در آرای ۱۷ کشور نیز جایگاه سوم را به دست آورد. این کشورها عبارت‌اند از آرژانتین، بلژیک، بورکینافاسو، کانادا، کلمبیا، آمریکا، ولز، هائیتی، هندوراس، ایران، ایرلند شمالی، ازبکستان، سنگال، اسلوونی، ترکیه، اروگوئه و ونزوئلا.

نمایندگان ۱۳ کشور ام‌باپه را در رتبه چهارم قرار دادند که شامل آفریقای جنوبی، آلبانی، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، کیپ‌ورد، اسرائیل، ژاپن، مقدونیه شمالی، مکزیک، اوگاندا، پرو، تایلند و تونس بودند.

۱۳ کشور دیگر نیز ام‌باپه را در رتبه پنجم قرار دادند. این کشورها عبارت‌اند از انگلیس، بلاروس، شیلی، چین، کرواسی، کوراسائو، گرجستان، مجارستان، مونته‌نگرو، نیجریه، سوئیس، سوریه و ویتنام.

ام‌باپه در رأی نماینده ایرلند جایگاه ششم را به دست آورد و در آرای نمایندگان الجزایر، اتریش، دانمارک، گابن، نروژ و السالوادور نیز در رتبه هفتم قرار گرفت.

سه کشوری که هیچ امتیازی به ام‌باپه ندادند

مهم‌ترین شگفتی در نقشه آرای توپ طلا، غیبت کامل نام کیلیان ام‌باپه در فهرست ۱۰ بازیکن برتر از نگاه نمایندگان یونان، اوکراین و اسکاتلند بود.

به این ترتیب، ستاره فرانسوی از سوی این سه کشور هیچ امتیازی دریافت نکرد.

این نتایج نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه اعضای کمیته رأی‌دهندگان درباره عملکرد ام‌باپه در فصل گذشته است. در حالی که نمایندگان ۲۳ کشور او را به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کردند، برخی کشورها جایگاه‌های پایین‌تری برای او در نظر گرفتند و سه کشور نیز نامش را به‌طور کامل از فهرست ۱۰ نفره خود کنار گذاشتند.

سردبیر آس ام‌باپه را به یامال ترجیح داد

همچنین خوسه فلیکس دیاس، سردبیر روزنامه اسپانیایی «آس» و نماینده اسپانیا در رأی‌گیری جایزه توپ طلا، دلایل انتخاب کیلیان ام‌باپه در رتبه نخست را توضیح داد. انتخابی که باعث شد لامین یامال، هم‌وطن او، در رتبه دوم فهرست این روزنامه‌نگار قرار بگیرد.

دیاس مهاجم رئال مادرید را در صدر انتخاب‌های خود قرار داد. پس از او لامین یامال در رتبه دوم ایستاد و هری کین، مهاجم انگلیسی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. خویچا کواراتسخلیا، ستاره گرجستانی، چهارم شد و رودری، هافبک اسپانیایی، در رتبه پنجم قرار گرفت.

فهرست او همچنین شامل فابین رویز، پائو کوبارسی، لیونل مسی، ارلینگ هالند و مایکل اولیسه بود تا ۱۰ بازیکن برتر از نگاه نماینده اسپانیا در رأی‌گیری توپ طلا مشخص شوند.

دیاس درباره انتخاب ام‌باپه گفت که عملکرد فردی و آمار گلزنی این بازیکن دلیل اصلی قرار گرفتن او در رتبه نخست بوده است. به گفته او، ام‌باپه در جدول گلزنان لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی صدرنشین شد و تیم ملی فرانسه را نیز تا مرحله نیمه‌نهایی پیش برد، جایی که این تیم برابر اسپانیا شکست خورد و از رقابت‌ها کنار رفت.

او اضافه کرد که ارزیابی بازیکنان باید عملکرد آن‌ها را در تمام طول فصل، از ابتدا تا انتها، در نظر بگیرد. از نظر دیاس، ام‌باپه با وجود مقاطعی از افت عملکرد، باثبات‌ترین بازیکن و بهترین بازیکن فصل از نظر کیفیت فردی بوده است.

سردبیر روزنامه آس همچنین معتقد است که رئال مادرید حمایت و کمک لازم را در اختیار ستاره فرانسوی قرار نداد و نتایج این تیم نتوانست بازتاب‌دهنده عملکرد فردی ام‌باپه باشد. او تأکید کرد که انتخابش بر اساس ارزیابی جامعی از فصل صورت گرفته و تنها به یک آمار خاص که بتواند تعیین‌کننده رأی باشد، تکیه نکرده است.

چرا لامین یامال در رتبه دوم قرار گرفت؟

نماینده اسپانیا در رأی‌گیری توپ طلا درباره دلایل قرار دادن لامین یامال در رتبه دوم، با وجود قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی، توضیح داد که این ستاره جوان در طول مسابقات نتوانست بهترین سطح خود را به نمایش بگذارد و همچنین فصل را از نظر فنی در شرایط ایده‌آلی به پایان نرساند. او معتقد است که مهاجم فرانسوی در طول فصل مورد ارزیابی، از نظر عملکرد فردی تأثیرگذاری بیشتری داشته است.

او در ادامه توضیح داد که قهرمانی اسپانیا در جام جهانی حاصل قدرت مجموعه تیم و عملکرد گروهی بازیکنان بود، نه صرفاً درخشش یامال.

دیاس همچنین اشاره کرد که این ستاره جوان در مقایسه با برخی از هم‌تیمی‌هایش، تأثیرگذاری و نقش تعیین‌کننده کمتری در موفقیت تیم ملی اسپانیا داشت.

برچسب ها: ام‌باپه ، فوتبال ، فرانسه
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