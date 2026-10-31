واکنش ترامپ به سرقت ۶.۳ میلیارد دلار رمزارز

جوان آنلاین: یک شرکت اطلاعاتی آمریکایی مدعی شد گروه هکری تریدر تریتر وابسته به کره شمالی، حدود ۶.۳۶ میلیارد دلار رمزارز از صرافی بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، سرقت کرده است. در صورت تأیید، این حمله بزرگ‌ترین سرقت رمزارزی ثبت‌شده خواهد بود.

شرکت تی‌آرام لبز اعلام کرد هکرها در مدت حدود ۲۰ دقیقه و با نفوذ به سامانه‌های تأیید انتقال دارایی، این سرقت را در ۱۰ شبکه بلاک‌چینی انجام داده‌اند.

ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دست داشتن هکرهای کره شمالی در هک ۶.۳ میلیارد دلاری صرافی بایننس گفت: «نمی‌دانیم. در حال بررسی آن هستیم.»

ترامپ روز جمعه در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید این اظهارات را بیان کرد و افزود بایننس اعلام کرده وضعیت تقریباً تحت کنترل است.

به گفته این شرکت، تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های سرقت‌شده مسدود شده، اما هکرها همچنان به حدود ۲.۴ میلیارد دلار بیت‌کوین و اتریوم دسترسی دارند.

بایننس اعلام کرده است زیان کاربران را از محل منابع مالی شرکت جبران می‌کند. ترامپ نیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دست داشتن هکرهای کره شمالی گفت که این پرونده در حال بررسی است.