کد خبر: 1387532
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: زلنسکی می‌خواهد پوتین را ببیند به مسکو بیاید

لاور وزیر خارجه روسیه درباره پرونده اوکراین گفت: این موضوع پیشرفتی نداشته است.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کار بر روی اسناد نهایی نشست سران گروه ۲۰ در میامی آمریکا آغاز شده است، هرچند در این مسیر مشکلاتی وجود خواهد داشت.

وی افزود که ریاست آمریکا بر گروه ۲۰ فرصتی را برای دستیابی به توافق‌هایی فراهم می‌کند که قابلیت اجرا داشته باشند.

لاوروف با اشاره به حضور لهستان در گروه ۲۰ گفت: حضور لهستان چیزی به این گروه اضافه نمی‌کند و مسکو نیازی به افزودن یک صدای اروپایی دیگر به آن نمی‌بیند.

وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا، با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت‌وگو کرده است.

به گفته وی، در این دیدار همکاری‌های دوجانبه روسیه و آمریکا و همچنین همکاری‌های چندجانبه دو کشور بررسی شده است.

لاوروف افزود که دو طرف درباره تعامل در مجامع چندجانبه، از جمله سازمان ملل، گروه ۲۰ و نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در چین نیز گفت‌وگو کردند.

وی گفت: روسیه از تمرکز آمریکا بر غیرسیاسی کردن مباحث گروه ۲۰ حمایت می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه درباره روابط مسکو و واشنگتن نیز اظهار کرد که وضعیت این روابط پس از انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا و بر اساس اقداماتی که پس از آن انجام خواهد شد، روشن‌تر می‌شود.

لاوروف همچنین از موضع دولت دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن ریشه‌های اصلی مناقشه اوکراین قدردانی کرد و گفت: موضع روسیه در قبال این مناقشه از زمان آخرین نشست سه‌جانبه تغییری نکرده است.

وی با اشاره به موضوع اموال دیپلماتیک روسیه که در آمریکا توقیف شده است، گفت: در زمینه بازگرداندن این اموال هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اگر زلنسکی می‌خواهد با رئیس‌جمهور پوتین دیدار کند، باید فوراً به مسکو بیاید.

لاوروف همچنین اظهار کرد که اروپایی‌ها با اقدامات خود نشان دادند که هنگام مطرح شدن موضوع ضمانت توافق‌های مربوط به اوکراین، باید اعتبار و وجهه آنها را در نظر گرفت.

وی افزود: موضع زلنسکی درباره حمله به روسیه، به آماده‌سازی برای نشست ابوظبی کمک نمی‌کند.

لاوروف همچنین اعلام کرد: زمان برگزاری این نشست به محض قطعی شدن، اعلام خواهد شد.

وزیر خارجه روسیه در ادامه با اشاره به مذاکرات پیشین در آنکوریج ایالت آلاسکا گفت: در اوت ۲۰۲۵ تصور می‌کردیم به توافقی دست یافته‌ایم، اما متأسفانه چنین نیست.

وی افزود که دولت ترامپ نتوانسته است حمایت کامل روسیه را از پیشنهادهای خود جلب کند و اضافه کرد که اروپایی‌ها بلافاصله تلاش کردند ترامپ را متقاعد کنند از اصرار بر ابتکار خود که پیش‌تر مورد موافقت روسیه قرار گرفته بود، دست بردارد.

لاوروف در پایان گفت: برگزاری نشست سران روسیه، آمریکا و چین در شهر شنژن با توجه به شرایط کنونی بسیار ضروری خواهد بود.

برچسب ها: لاوروف ، روسیه ، اوکراین
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