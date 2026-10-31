کد خبر: 1387531
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

سخنگوی ارتش پاکستان: ایران می‌تواند به پیمان دفاعی سه جانبه بپیوندد

ارتش پاکستان سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به اینکه مفاد توافق مکه مانعی برای پیوستن اعضای جدید ایجاد نمی‌کند، اعلام کرد: ایران نیز می‌تواند در صورت برخوداری از شرایطی به این پیمان ملحق شود.

جوان آنلاین: احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه در نخستین گفت‌وگوی خود پس از سفر یک هیئت بلندپایه پاکستانی به تهران در هفته جاری، اعلام کرد که ارتش این کشور نسبت به میانجی‌گری میان ایران و آمریکا «خوش‌بینی محتاطانه» دارد.

رویترز نوشت: فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی اسلام‌آباد در تلاش‌ها برای کاهش تنش در جنگ ۸ ماهه ایران، طی ماه جاری دو بار به تهران سفر کرده است. آخرین سفر وی روز دوشنبه و همراه با مقاماتی از عربستان و ترکیه انجام شد.

چودری در پاسخ به پرسشی درباره مثبت بودن این سفرها گفت: اگر نشانه‌ای از مثبت بودن اوضاع وجود نداشت، چرا فیلد مارشال باید دو بار به تهران سفر می‌کرد؟ بنابراین بله، قطعاً.

وی که مدیرکل روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان نیز هست، افزود: تعبیری که ما همواره به کار می‌بریم، خوش‌بینی محتاطانه است.

چودری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پیوستن ایران به توافق دفاعی میان پاکستان، عربستان و ترکیه گفت که مفاد این توافق، مانع پذیرش اعضای جدید نمی‌شود.

وی در این باره اظهار کرد: هر کشوری که چشم‌انداز مشترکی درباره بازدارندگی جمعی و صلح منطقه‌ای داشته باشد، چرا که نه؟ همه با استقبال روبه‌رو خواهند شد.

چودری افزود که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رهبران سیاسی سه کشور اصلی توافق است.

سخنگوی ارتش پاکستان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعزام نیروهای نظامی بیشتر کشورش به عربستان در چارچوب توافق مذکور گفت که این موضوع به شرایط و تصمیم رهبران سیاسی دو کشور بستگی دارد.

وی تأکید کرد: پاکستان به دفاع از عربستان و اماکن مقدس اسلامی در مکه و مدینه متعهد است.

چودری در عین حال گفت: ما بخشی از مناقشه یمن نیستیم؛ این درگیری، مناقشه‌ای داخلی در این کشور است.

وی تأکید کرد که همچنان «عوامل قدرتمند بازدارنده و مخالفانی» وجود دارند که معتقدند تداوم درگیری [میان ایران و آمریکا] به نفع آنهاست، اما نامی از این عوامل نبرد.

سخنگوی ارتش پاکستان که در شهر نظامی راولپندی، محل استقرار فرماندهی نیروهای مسلح این کشور سخن می‌گفت، از توضیح درباره جزئیات مذاکرات انجام‌شده در سفر هیئت پاکستانی به تهران و اینکه آیا آمریکا از این سفر حمایت کرده است یا خیر، خودداری کرد.

برچسب ها: ارتش پاکستان ، دولت پاکستان ، توافق مکه
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