یک تحلیلگر صهیونیست به مقاومت ایران در برابر تجاوزات نظامی صورت گرفته علیه ایران کشور از سوی رژیم صهیونیستی و شکست تلاش ها برای تسلیم کردن آن اعتراف کرد.

جوان آنلاین: یوآو لیمور تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی با انتشار مقاله ای در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت، کابینه انتقالی از حمایت بیش از نیمی از صهیونیست ها برخوردار نشد به این معنی که پایگاه مردمی گسترده ندارد و اکثر صهیونیست ها آن را تأیید نمی کنند. پس این سؤال مطرح می شود که آیا چنین کابینه ای حق ورود به یک جنگ دیگر را دارد؟

بر اساس این گزارش، چنین پیشینه ای در رژیم صهیونیستی وجود نداشته و کابینه به خودی خود دست به جنگ افروزی گسترده بعد از انتخابات و قبل از تشکیل کابینه جدید نزده است. چنین مسئله ای به توافق گسترده گروه های سیاسی اصلی نیاز دارد و تحقق این سناریو بسیار ضعیف است.

در این گزارش آمده است، سؤالات بی جواب زیادی باقی مانده است. این جنگ تا چه زمانی طول می کشد، هزینه های آن چقدر است و چگونه به پایان می رسد؟ اسرائیل نمی تواند با ایران بر اساس تجاوزات گذشته در سایه هزینه های سنگین جنگ و تعطیل شدن زندگی روزمره در اراضی اشغالی و توقف پروازها رفتار کند. هیچ چیزی براندازی نظام ایران را تضمین نمی کند چرا که تلاش های گذشته شکست خورده است. تلاش های سابق برای توقف برنامه هسته ای ایران یا تسلیم شدن این کشور، از بین بردن همیشگی برنامه موشکی و پهپادی و حمایت از گروه های منطقه ای شکست خورده است.